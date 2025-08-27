52 perce
Riasztás jön: figyelmeztették a város lakóit
A lakossági tájékoztató rendszeren élőbeszédes riasztási közleményeket sugároznak jövő szerdán. Kiderült, hogy mi ennek az oka a riasztásnak.
Erre figyelmeztetik a város lakóit.
Forrás: shutterstock
A gyulai önkormányzat a Facebook-oldalán adott tájékoztatást arról, hogy szeptember 3-án, 10 és 11.40 között Külső Védelmi Gyakorlatot tartanak a Gyulahús Kft. Béke sugárúti üzemegységében. Az érintett időszakban a lakossági tájékoztató rendszeren történő élőbeszédes riasztási közleményeket sugároznak jövő szerdán, amely a környező utcákban hallható lesz.
A gyakorlat alatt a település honlapján és Facebook-oldalán is közzétesznek a gyakorlattal kapcsolatos lakossági tájékoztató közleményt. Felhívták a figyelmet, hogy ez csak gyakorlat, az esemény során a lakosságnak tennivalója nincs, a kényelmetlenségért türelmet és megértést kérnek.