Közlemény

2 órája

Riasztás jön: figyelmeztették a város lakóit

Címkék#Gyulahús Kft#lakossági rendszer#Riasztás

A lakossági tájékoztató rendszeren élőbeszédes riasztási közleményeket sugároznak jövő szerdán. Kiderült, hogy mi ennek az oka a riasztásnak.

Papp Gábor
Forrás: shutterstock

A gyulai önkormányzat a Facebook-oldalán adott tájékoztatást arról, hogy szeptember 3-án, 10 és 11.40 között Külső Védelmi Gyakorlatot tartanak a Gyulahús Kft. Béke sugárúti üzemegységében. Az érintett időszakban a lakossági tájékoztató rendszeren történő élőbeszédes riasztási közleményeket sugároznak jövő szerdán, amely a környező utcákban hallható lesz.

A gyakorlat alatt a település honlapján és Facebook-oldalán is közzétesznek a gyakorlattal kapcsolatos lakossági tájékoztató közleményt. Felhívták a figyelmet, hogy ez csak gyakorlat, az esemény során a lakosságnak tennivalója nincs, a kényelmetlenségért türelmet és megértést kérnek.

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
