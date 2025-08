Felbőgnek az öreg verdák, egy Warci kedvelő diák új életet lehel a veterán járgányokba – videóval, galériával

Autómatuzsálemeket gyűjt és újít fel Gőböly Gyuri, habár ne essünk túlzásba, nevezzük inkább járműveiket – az ő autóik korát látva –, a szocialista autógyártás fénykorából való veteránjárgányoknak. A kunágotai, 16 éves fiatalember, a retro korszak bűvöletében, nagyon büszke arra, hogy amit 2023-ban elkezdett édesapjával (akkor egy Alekót újítottak fel), arra sokan felfigyeltek.

Retro a javából! Lássuk, ez a három Moszkvics milyen korosztályt képvisel (balról) : 1971, 1994, 1970.

Fotó: A szerző felvétele

Ez az irány teljesen magával ragadta a dél-békési településen élő srácot, aki, ha nem az autóit javítgatja, újítja, akkor éppen Békéscsabán tanul szoftverfejleszőnek, szóval Gyuri a Moszkvicsok és más öreg járgányok között él. Ha már az autói öregek, belevágott egy veteránjárművek találkozójának megszervezésébe is. Ő maga mesélte el a napokban, amikor meglátogattuk.

Kérésünkre Gőböly Gyuri a kedvenceit kigurította a garázsból és alaposan a gázpedálra lépve adott a Moszkvics 2141 Alekónak gázfröccsöt, majd megmutatta újabb, de még rozsdás szerzeményeit.

Retro korszak a Gőböly Garázsban

Gyuri fantasztikus átéléssel mesélt az itt-ott még zöld színére emlékeztető 1970-es gyártású Moszkvicsáról, sőt, a kiszerelt motorblokkját is úgy mutatta, mintha egy darab gyémánt lenne.

– Elég komoly ez a hobbi, amikor nem tanulok, ezeket újítom fel. Az Alekóba is rengeteg munkát fektettem, de itt ez a pajtalelet, ez halványzöld Moszkvics, az egyik újabb szerzeményem, Soroksárról került hozzám, 1971-es, és gyönyörű. És a harmadik, ez a még rosszabb állapotban lévő Moszkvics 426-os. Különlegessége, hogy csomagterének az ajtaja még kétfelé nyílik, ez nagyon ritka – tette hozzá, majd ezzel a lendülettel egy újabb szerelemről kezdett mesélni, ami betoppant az életébe egy barátja, Vásárhelyi Csaba jóvoltából. A Moszkvicsok után egy Wartburg is elrabolta a srác szívét, sőt, az édesapjáét is. Azóta a három Moszkvics mellé Wartburgokat vettek.

– Üzemképtelen állapotban vásároltuk meg a Wartburg 353W 1985-ös kormányváltós autónkat, gyorsan talpra is állítottuk a 40 éves autót.