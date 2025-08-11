Pusztabusz, kiállítás, nagy ölelések – ilyen volt a mezőhegyesi nagy találkozás

Ismerős és új arcok, hazatérők és újra csatlakozók. A retro találkozó dátumát beírja mindenki a naptárába évről évre, nehogy elfeledje. Az ideire is sokan kíváncsiak voltak. Az elszármazott mezőhegyesiek augusztusban összejönnek, lelkes csapatuk, közösségük számára tartogat meglepetéseket az ötletgazda, Kovács István.

Retro találkozó idén sokakat hazacsábított. Fotó: Facebook

Az újralátás öröme, a nagy beszélgetések mellett rengeteg látnivalóról is szól a találkozó. És a tiszteletről, az emlékezésről, egykori gyógyítóik emléke előtti főhajtásról.

Retro találkozó: több mint fél évszázad utáni hazatérőjük is volt

– Nagyon örültem annak, hogy volt olyan résztvevőnk idén, aki 1965 óta nem járt Mezőhegyesen, idén csatlakozott hozzánk – írta Retro Mezőhegyes csoportjuk egyik bejegyzésében a főszervező.

Pap István Tibor polgármester a retro találkozó résztvevőit köszöntve elismerően szólt e közösség összetartó erejéről. Kiemelte, a virtuális világ mellett a személyes találkozás igénye mennyire erős a résztvevőkben. Adott tájékoztatást a város fejlesztéseiről is a hazalátogatóknak.

Hagyományosan egy tárlat megnyitójával kezdődött a programsorozat: Berényi László és Szabados Éva mutatta be alkotásaikat, a kiállítás augusztus végéig megtekinthető az ÁMK-ban.

Mezőhegyesen emlékhely hirdeti: megbecsülik gyógyítóikat. A szerző felvétele

Emlékhely, ahol orvosaikra emlékeznek

Az Orvosaink voltak és a Dr. Bánki Mihály emléktábla koszorúzásakor elhangzott: újabb két név (dr. Varga Sándor, és dr. Guti Pál) került fel sajnos az emlékhelyre.

A találkozó résztvevői Mezőhegyes számos pontjára ellátogattak, a városnéző pusztabuszozás is nagy tetszést aratott. Volt zenés mulatság, tombola és sok beszélgetés is az idei összejövetelen.