Pusztabusz, kiállítás, nagy ölelések – ilyen volt a mezőhegyesi nagy találkozás
Megunhatatlan. Ez a találkozó évtizedes hagyományával már beírta magát a dél-békési város eseménynaptárába. És minden évben tartogat meglepetéseket.
Ismerős és új arcok, hazatérők és újra csatlakozók. A retro találkozó dátumát beírja mindenki a naptárába évről évre, nehogy elfeledje. Az ideire is sokan kíváncsiak voltak. Az elszármazott mezőhegyesiek augusztusban összejönnek, lelkes csapatuk, közösségük számára tartogat meglepetéseket az ötletgazda, Kovács István.
Az újralátás öröme, a nagy beszélgetések mellett rengeteg látnivalóról is szól a találkozó. És a tiszteletről, az emlékezésről, egykori gyógyítóik emléke előtti főhajtásról.
Retro találkozó: több mint fél évszázad utáni hazatérőjük is volt
– Nagyon örültem annak, hogy volt olyan résztvevőnk idén, aki 1965 óta nem járt Mezőhegyesen, idén csatlakozott hozzánk – írta Retro Mezőhegyes csoportjuk egyik bejegyzésében a főszervező.
Pap István Tibor polgármester a retro találkozó résztvevőit köszöntve elismerően szólt e közösség összetartó erejéről. Kiemelte, a virtuális világ mellett a személyes találkozás igénye mennyire erős a résztvevőkben. Adott tájékoztatást a város fejlesztéseiről is a hazalátogatóknak.
Hagyományosan egy tárlat megnyitójával kezdődött a programsorozat: Berényi László és Szabados Éva mutatta be alkotásaikat, a kiállítás augusztus végéig megtekinthető az ÁMK-ban.
Emlékhely, ahol orvosaikra emlékeznek
Az Orvosaink voltak és a Dr. Bánki Mihály emléktábla koszorúzásakor elhangzott: újabb két név (dr. Varga Sándor, és dr. Guti Pál) került fel sajnos az emlékhelyre.
A találkozó résztvevői Mezőhegyes számos pontjára ellátogattak, a városnéző pusztabuszozás is nagy tetszést aratott. Volt zenés mulatság, tombola és sok beszélgetés is az idei összejövetelen.
