augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

14°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Népes szaporulat

1 órája

Bébibummot hozott az idei év ennél a ragadozónál

Címkék#Ecsegi puszta#fészek#nemzeti park#rétihéja#utód#madarak

Sikeres költésekről számolt be a Körös-Maros Nemzeti Park. A Dévaványai-Ecsegi puszták részterületén fészkelő barna és hamvas rétihéja pároknál egyaránt jól alakult a fiókaszám.

Vincze Attila

A barna rétihéja az egyik leggyakoribb az itt költő ragadozó madarak közül. A faj sajátossága, hogy a legtöbb ragadozó madártól eltérően nem fán, hanem földön, a talajszinten költ. Főként a nádasokat, kiterjedt zsombékosokat részesíti előnyben.  

Rétihéja fiókák a nemzeti parkban.
Jól sikerült idén a rétihéja párok költése Dévaványa térségében. Fotó: Szegedi Fruzsina

Idén javult a rétihéja párok költési eredménye

Dévaványa térségében minden évben monitorozzák a barna rétihéják költését. A legutóbbi felmérésekből kiderült, hogy az elmúlt 2-3 évben meglehetősen kevés sikeres költés volt. Ennek oka az, hogy kevés volt a rágcsáló, illetve a kevesebb csapadék miatt a költőhelyeken nem volt víz és predáció miatt több költés meghiúsult. Idén már javulás mutatkozik a költési eredményekben, mert több a táplálékul szolgáló rágcsáló – számolt be róla honlapján a Körös-Maros Nemzeti Park.

A hamvas rétihéják is a talajon fészkelnek

Hamvas rétihéjákkal jóval ritkábban találkozhatunk, mint barna rétihéjákkal. Érdekes módon ők jobban kötődnek a mezőgazdasági táblákhoz, gyakran fészkelnek gabonában, de a védett területek jó minőségű gyepterületein is előfordul költésük. A barna rétihéjákhoz hasonlóan a talajon fészkelnek. A költési adatok idén ennél a fajnál is jobban alakultak, mint a korábbi években.

Nemcsak a látásukra, hanem a hallásukra is támaszkodhatnak

A rétihéják fejének felépítése hasonló a baglyokéhoz. Füleik kicsit eltolva helyezkednek el, a jobb és a bal oldalon nem azonos szinten van a hallójáratuk. Ennek eredménye, hogy sokkal „kiegyenlítettebb” a hallásuk, így amikor fejüket forgatva keresik a zsákmányt, akkor pontosabban be tudják határolni, hogy az hol van. Vadászat közben tehát nemcsak a látásukra, hanem a hallásukra is támaszkodhatnak.

Volt olyan pár is, amely 9 utódot nevelt

A rétihéjáknál az időjárástól és a táplálék-felhozataltól függően igen változatos a fiókaszám, általában 1-6 között mozog. Idén az eredmény jónak mondható, mert nem ritka a 4 fiókás fészekalj sem. Kiváló időjárási és táplálkozási feltételek esetén ennél nagyobb, 5-6 fiókás fészkek is előfordulnak, de volt már olyan pár is, amely 9 utódot nevelt.

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu