A rendőrnő életében jól megfér a bűnüldözés mellett a költészet is
Nőként helytáll a bűnügyek világában. Az orosházi kötődésű rendőrnő szabad idejében a verssorok közt leli meg önmagát, amikor bűnügyek súlya nehezedik a vállára. De tudjuk róla, hogy nagy állatbarát, a sport is része mozgalmas életének.
Ficsor Karolina alezredes a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetőjeként helytáll a bűnügyek világában, de közben azt sem felejtette el, hogy honnan jött. Egy rendőrnő, aki szabadidejében a verssorok közt leli meg önmagát, amikor bűnügyek súlya nehezedik a vállára. A Zsaru Magazin stílusosan „kinyomozta”, emlékszik-e a rendőrkapitány első versének születésére.
A rendőrnő vicces versével kezdődött minden
– Persze. Negyedikes voltam, amikor a magyartanár azt mondta, írjunk egy verset. Az enyém vicces volt, arról szólt, hogy beleszállt egy légy a magnóba. De valahogy akkor éreztem, hogy ezzel ki tudok fejezni valamit. Azóta is, ha valami eszembe jut, leírom gyorsan a telefonba vagy a gépbe. Kamaszként sokat írtam a magányról. Nem volt testvérem, és sokszor éreztem azt, hogy nem értem a világot, vagy a világ nem ért meg engem. A verseim segítettek, hogy kiadjam magamból ezt az érzést – nyilatkozta a nagy állatbarát, munkáját Orosházán kezdő rendőrnő.
A szüleitől látta, hogyan kell bánni az állatokkal.
- A lovakkal való kapcsolata egészen különleges.
- Tízévesen kezdett lovagolni, 14 évesen már saját lova volt. Mellettük vált felnőtté.
- Hajnali hatkor már az istállóban volt, etette, tisztította, itatta. Iskola előtt és után.
- Megtanította arra, mi a munka, mi a kitartás.
- De adott is – szabadságot, lelket, szeretetet. Ballagásra kapta a családjától első lovát, Azárró volt a neve.
Ficsor Karolina arról is mesélt, hogyan fér meg a költészet és a rendőri munka egymás mellett.
Jók a megérzései Ficsor Karolinának
– Az egyenruha mögött sokszor nem látják az embert. Az egyik versem erről szól, hogy nem pusztán eszközök vagyunk a törvények betartatására, hanem érző lények. A rendőrségre nem sétálnak be csak úgy jókedvükben az emberek. Ha hozzánk fordulnak, akkor azért teszik, mert valami baj történt, amit kezelni kell. Sokszor hazamész, de viszed magaddal ennek az érzelmi lenyomatát.
Elmesélte, rendőrként, sokszor érzelmi alapon dönt. Persze a rendőrség világa racionális, meg kell találni az egyensúlyt. A bizonyíték, a DNS, az ujjlenyomat nem érzelem. De az, hogy milyen úton indulok el, hogy hova nézek először – az lehet megérzés is. Az sokszor bejön. Emlékezetes, orosházi esetet is felidézett.
– Legemlékezetesebb esetem Orosházán volt: egy férfi 40 késszúrással megölte élettársát. Mindenki az elkövetőt kereste. Volt egy megérzésem, hogy nézzük meg a temetőt. Ott bujkált.
Ficsor Karolina sokáig a bűnügyi osztályt vezette Budapesten, az V. Kerületi Rendőrkapitányságon, ma a Veszprémi Rendőrkapitányságot.
Lélekdonor Chedy, a rendőrkapitány kedvence
– Azt mondják, a vezetők magányosak. Én nem érzem magam annak. Itt is sok barátot szereztem, akire számíthatok, és fordítva is. Nekem mindig az emberek számítanak. Ha befogadnak, akkor tudom őket támogatni. Mert nem a szék adja a súlyt, hanem az emberek, akik mögötted állnak.
A rendőrkapitány kiskutyája Chedy.
– Mindennap behozom magammal a kapitányságra. Nyugtató hatással van rám, és a kollégáimra is. Elég, ha csak ránézek. Sokszor jönnek be a kollégák is, csak hogy megsimogassák.
A rendőrnő közösségi oldalán osztotta meg a hírt:
A Magyar Honvédség Légi Művelet Vezetési és Irányítási Központ augusztus 20-ai államalapítás alkalmából tartott ünnepi állományülésén megtiszteltetés ért, Bardon Tamás dandártábornok parancsnok úrtól átvehettem a Partnerségi Díjat, mely elismerésben eddig még soha nem volt részem.
A Veszprémi Rendőrkapitányság állománya jó csapat
– Ez a díj számomra különleges és megható, ugyanakkor nem rólam szól, hanem az állomány minden tagjának közös munkáját, kitartását és összefogását jelképezi. Az igazi érték a mindennapok szolgálatában rejlik abban, amit kollégáim nap mint nap az utcán végeznek, és abban az együttműködésben, amely a katonaság és a Veszprémi Rendőrkapitányság között valósul meg. Lehet, hogy a nevem szerepel a díjon, de mögötte a Veszprémi Rendőrkapitányság teljes állománya áll, így ez a díj őket is jelképezi. Hálás szívvel köszönöm!
