A rendőrnő életében jól megfér a bűnüldözés mellett a költészet is

Ficsor Karolina alezredes a Veszprémi Rendőrkapitányság vezetőjeként helytáll a bűnügyek világában, de közben azt sem felejtette el, hogy honnan jött. Egy rendőrnő, aki szabadidejében a verssorok közt leli meg önmagát, amikor bűnügyek súlya nehezedik a vállára. A Zsaru Magazin stílusosan „kinyomozta”, emlékszik-e a rendőrkapitány első versének születésére.

Ficsor Karolina rendőrkapitány. A rendőrnő Orosházán kezdte pályafutását. Fotó: Nagy Zoltán

A rendőrnő vicces versével kezdődött minden

– Persze. Negyedikes voltam, amikor a magyartanár azt mondta, írjunk egy verset. Az enyém vicces volt, arról szólt, hogy beleszállt egy légy a magnóba. De valahogy akkor éreztem, hogy ezzel ki tudok fejezni valamit. Azóta is, ha valami eszembe jut, leírom gyorsan a telefonba vagy a gépbe. Kamaszként sokat írtam a magányról. Nem volt testvérem, és sokszor éreztem azt, hogy nem értem a világot, vagy a világ nem ért meg engem. A verseim segítettek, hogy kiadjam magamból ezt az érzést – nyilatkozta a nagy állatbarát, munkáját Orosházán kezdő rendőrnő.

A szüleitől látta, hogyan kell bánni az állatokkal.

A lovakkal való kapcsolata egészen különleges.

Tízévesen kezdett lovagolni, 14 évesen már saját lova volt. Mellettük vált felnőtté.

Hajnali hatkor már az istállóban volt, etette, tisztította, itatta. Iskola előtt és után.

Megtanította arra, mi a munka, mi a kitartás.

De adott is – szabadságot, lelket, szeretetet. Ballagásra kapta a családjától első lovát, Azárró volt a neve.

Ficsor Karolina arról is mesélt, hogyan fér meg a költészet és a rendőri munka egymás mellett.

Jók a megérzései Ficsor Karolinának

– Az egyenruha mögött sokszor nem látják az embert. Az egyik versem erről szól, hogy nem pusztán eszközök vagyunk a törvények betartatására, hanem érző lények. A rendőrségre nem sétálnak be csak úgy jókedvükben az emberek. Ha hozzánk fordulnak, akkor azért teszik, mert valami baj történt, amit kezelni kell. Sokszor hazamész, de viszed magaddal ennek az érzelmi lenyomatát.

Elmesélte, rendőrként, sokszor érzelmi alapon dönt. Persze a rendőrség világa racionális, meg kell találni az egyensúlyt. A bizonyíték, a DNS, az ujjlenyomat nem érzelem. De az, hogy milyen úton indulok el, hogy hova nézek először – az lehet megérzés is. Az sokszor bejön. Emlékezetes, orosházi esetet is felidézett.