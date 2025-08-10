24 perce
Forró napokon is forró nyomon: Cody csobban, majd megy vissza dolgozni
A Szarvasi Rendőrkapitányság egyik legösszeszokottabb párosa Korbely Dominika rendőr őrmester és Cody. A közel hároméves rendőrkutya nemcsak a nyomkövetésben és az őrző-védő feladatokban bizonyít nap mint nap, hanem a legnagyobb hőségben is hűséges társa gazdájának.
Cody, a közel hároméves rendőrkutya és gazdája, Korbely Dominika rendőr őrmester párosa nem ismeretlen számunkra, már több mint egy éve dolgoznak együtt a Szarvasi Rendőrkapitányságon. A duó a rendőrkutyák képzésén ismerkedett meg, ahol Cody már akkor kitűnt fegyelmezettségével és gyors tanulásával. Azóta éles helyzetekben is bizonyította, hogy nyugodt, barátságos természete mögött határozott, magabiztos szolgálati partner rejlik.
A rendőrkutya is nehezen viseli a kánikulát
Ahogy a Békés vármegyei rendőrség Facebook-bejegyzésében közölték, a nyári kánikulában a járőrkutyákra is külön figyelmet kell fordítani. Dominika a melegebb órákban kerüli a tűző napot, és ha tehetik, a közeli folyóhoz mennek, ahol Cody boldogan csobban. Szolgálat közben árnyékos pihenőhelyet kap, az autóban pedig klíma gondoskodik a hűsítéséről. Friss víz mindig van előtte, és természetesen soha nem marad egyedül a kocsiban – hiszen ő nem csomag, hanem érző társ.
A munkaidőn kívül sem áll meg az élet: labdázás, kirándulás és gyakorlás segíti a kutya fizikai és szellemi frissességének megőrzését. Cody és Dominika igazi csapatként vigyáznak egymásra – ahogy a forró nyári napokon mindannyiunknak figyelnünk kell egymásra, hogy mindenki biztonságban hazaérjen.