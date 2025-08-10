Forró napokon is forró nyomon: Cody csobban, majd megy vissza dolgozni

Cody, a közel hároméves rendőrkutya és gazdája, Korbely Dominika rendőr őrmester párosa nem ismeretlen számunkra, már több mint egy éve dolgoznak együtt a Szarvasi Rendőrkapitányságon. A duó a rendőrkutyák képzésén ismerkedett meg, ahol Cody már akkor kitűnt fegyelmezettségével és gyors tanulásával. Azóta éles helyzetekben is bizonyította, hogy nyugodt, barátságos természete mögött határozott, magabiztos szolgálati partner rejlik.

Korbely Dominika és hű társa, Cody, a rendőrkutya. Fotó: Békés vármegyei rendőrkapitányság Facebook-oldala

A rendőrkutya is nehezen viseli a kánikulát

Ahogy a Békés vármegyei rendőrség Facebook-bejegyzésében közölték, a nyári kánikulában a járőrkutyákra is külön figyelmet kell fordítani. Dominika a melegebb órákban kerüli a tűző napot, és ha tehetik, a közeli folyóhoz mennek, ahol Cody boldogan csobban. Szolgálat közben árnyékos pihenőhelyet kap, az autóban pedig klíma gondoskodik a hűsítéséről. Friss víz mindig van előtte, és természetesen soha nem marad egyedül a kocsiban – hiszen ő nem csomag, hanem érző társ.

A munkaidőn kívül sem áll meg az élet: labdázás, kirándulás és gyakorlás segíti a kutya fizikai és szellemi frissességének megőrzését. Cody és Dominika igazi csapatként vigyáznak egymásra – ahogy a forró nyári napokon mindannyiunknak figyelnünk kell egymásra, hogy mindenki biztonságban hazaérjen.