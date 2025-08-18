Rendkívüli bolhapiac lesz az ünnepen, nem is gondolnád, hol

A közelmúltban Durkó Károly gyulai szakértővel számos kapcsolódó kérdésről beszélgettünk. Például arról, hogy milyen hatása volt a Kincsvadászok című tévéműsornak a megélénkülő műtárgy- és művészeti piacra. Vagy arról is, hogy kinek érdemes foglalkoznia ezzel a területtel. A szakemberrel a „bolhapiacokon” is kalandoztunk.

Aki pedig ezt személyesen is szeretné megtenni, annak nem csak a hétvégéken, hanem augusztus 20-án is lehetősége lesz erre. Szent István napon ugyanis rendkívüli bolhapiac lesz Gyulán, a szokott helyen a Tesco parkolóban.