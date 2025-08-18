augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

24°
+34
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meglepetés

48 perce

Rendkívüli bolhapiac lesz az ünnepen, nem is gondolnád, hol

Címkék#Durkó Károly#Kincsvadászok#bolhapiac#műtárgy

Helyben azt mondják, hogy nincs hétvége bolhapiac nélkül, de most rendkívüli időpontban is elérhető lesz. Mutatjuk, a bolhapiac időpontját is.

Papp Gábor
Rendkívüli bolhapiac lesz az ünnepen, nem is gondolnád, hol

Rendkívüli bolhapiac lesz Gyulán.

Forrás: MW-archív

A közelmúltban Durkó Károly gyulai szakértővel számos kapcsolódó kérdésről beszélgettünk. Például arról, hogy milyen hatása volt a Kincsvadászok című tévéműsornak a megélénkülő műtárgy- és művészeti piacra. Vagy arról is, hogy kinek érdemes foglalkoznia ezzel a területtel. A szakemberrel a „bolhapiacokon” is kalandoztunk.

Aki pedig ezt személyesen is szeretné megtenni, annak nem csak a hétvégéken, hanem augusztus 20-án is lehetősége lesz erre. Szent István napon ugyanis rendkívüli bolhapiac lesz Gyulán, a szokott helyen a Tesco parkolóban.

 

 

 


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu