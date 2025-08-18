48 perce
Rendkívüli bolhapiac lesz az ünnepen, nem is gondolnád, hol
Helyben azt mondják, hogy nincs hétvége bolhapiac nélkül, de most rendkívüli időpontban is elérhető lesz. Mutatjuk, a bolhapiac időpontját is.
Rendkívüli bolhapiac lesz Gyulán.
Forrás: MW-archív
A közelmúltban Durkó Károly gyulai szakértővel számos kapcsolódó kérdésről beszélgettünk. Például arról, hogy milyen hatása volt a Kincsvadászok című tévéműsornak a megélénkülő műtárgy- és művészeti piacra. Vagy arról is, hogy kinek érdemes foglalkoznia ezzel a területtel. A szakemberrel a „bolhapiacokon” is kalandoztunk.
Aki pedig ezt személyesen is szeretné megtenni, annak nem csak a hétvégéken, hanem augusztus 20-án is lehetősége lesz erre. Szent István napon ugyanis rendkívüli bolhapiac lesz Gyulán, a szokott helyen a Tesco parkolóban.
