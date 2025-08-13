augusztus 13., szerda

Katasztrófavédelem

2 órája

Rejtélyes baleset Vésztőn: egy autó és a távközlési oszlop különös találkozása

Tolatás közben egy váratlan akadályba ütközött egy személyautó Vésztőn – a jármű kerekei köré tekeredett merevítőkötél miatt percekig mozdulni sem tudott.

Beol.hu
Személyi sérülés nem történt.

Vésztőn, a Liszt Ferenc utcában egy személyautó tolatás közben nekihajtott egy távközlési oszlop merevítőkötelének, amely a jármű kerekei köré tekeredett. A szeghalmi hivatásos tűzoltók csapszegvágóval eltávolították a kötelet, az oszlop nem sérült meg. Személyi sérülés nem történt.

 

