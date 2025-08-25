augusztus 25., hétfő

Történelem

2 órája

A remény hangja szól a harangokból, a földrengést is túlélte az ország második legnagyobb református temploma

Címkék#eredmények#békési templom#Mucsi András#torony#Magyarország#fatemplom

Ma is áll az a templomépület, melynek építéséhez közel 10 emberöltővel ezelőtt kezdtek hozzá. Magyarország második legnagyobb református templomát hat év alatt építették fel.

Papp Gábor

250 éve, 1775-ben kezdték építeni a ma is álló békési református templomot, amely a korábban Szikszai György által emelt, majd elbontott templom helyére épült. Valószínűsíthető, hogy a város középkori és kora újkori református temploma is ezen a helyen magasodott – írta Mucsi András helytörténész. Mucsi András kifejtette, a békési református templom a város szívében, a főtéren magasodik, amelyről büszkén valljuk, hogy a Kárpát-medence harmadik, Magyarország második legnagyobb református temploma. A város felé érkező a toronyról már messziről láthatja, hogy merre van Békés. Ennek tetejéről tiszta időben jól látszik Gyula, Békéscsaba, Mezőberény, tehát az egész környék – fogalmazott Mucsi András.

250 éve kezdték építeni a békési református templomot
A békési református templom a város egyik jelképe. Fotó: bekesmatrix.hu

A református templom története

Mucsi András hozzátette, a keresztyénség immáron ezer éves Békésen, bár az első ötszáz év során a város lakói a római katolikus egyház tagjai voltak. Az 1530-as években a környék és benne Békés protestánssá vált, és felvette az evangélikus lutheránus hitvallást. 1552-ben Szegedi Kis István református prédikátor iskolát alapított városunkban, amely ma is működik, és az alapító nevét viseli. A török időszakban Békés kétszer is elpusztult, legutóbb 1711-ben kellett újjáépíteni.

Őseink a Rákóczi-szabadságharc után alapították meg az új Békést, valamint újjászervezték annak református egyházközségét. Akkoriban még minden békési református volt. A reformátusok első kőtemploma 1734-ben készült el, 1735-ben karzatot építettek a templomhajóban. 1773-ban a gyülekezet kérvénnyel fordult a királyi udvarhoz, miszerint új templomot szeretnének építeni, tekintettel a megnövekedett létszámra. 

1775-ben kezdődött a munka

A várt engedélyt 1775-ben küldték meg, és elkezdődhetett a munka. Ez 1781-ig tartott. 1820-ban a templom szerkezetét, főleg a karzati részt és a tornyot kellett renoválni. Ezen munkálatokkal Czigler Antalt a Wenckheim család uradalmi építészét bízták meg, az ő tervei szerint valósult meg a külső-belső átalakítás. A tornyot bádogozták, a templombelsőben lévő kőoszlopot eltávolították, a belső teret kiszélesítették, továbbá új szószéket és úrasztalt készíttettek. 1823-ra lett kész a ma is látható boltozatos mennyezet is. 1852-ben létesült a négy oszlopos bejárati csarnok. A templom a jelenlegi formáját 1905-ben nyerte el. Ekkor magasították meg a tornyot, amely 61,5 méter magas lett.

Páratlan érték az orgona

Szinte páratlan értéket jelent az 1872-ben Saskó Márton műhelyében elkészült orgona, amelyet sokáig Magyarország legnagyobb orgonájaként tartottak számon. Az ónból készült sípokat fából készült szerkezet látja el levegővel. Erősen ráférne a felújítás, amelyet adományok mellett csak komoly külső segítséggel tudnánk elvégezni.

Földrengés után

  • 1978-ban a földrengés megrongálta a templomot, helyrehozatala hosszas munkát igényelt.
  • Az új évszázad elején a gyülekezet teljesen, kívül-belül felújította a templomot, amelyet 2007-ben ünnepi istentiszteleten adták át a nagyközönségnek.
  • 2008-ban két új harang költözött a meglevő kettő mellé a toronyba.

– A mai templom sokszoros átépítés eredménye és már semmi sem utal az egykori kis fatemplomra, amelyet őseink 300 éve emeltek, hogy hálát adjanak Istennek a megmaradásért. Azért az 1775-ös dátum tekinthető a templom „születésnapjának”, mert az ekkor megkezdett munka nyomán született istenháza átalakítva ugyan, de ma is áll, és hirdeti Isten dicsőségét – fogalmazott Mucsi András.

 

 

