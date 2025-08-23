41 perce
Rémisztő trükk a parkolóautomatáknál, így húzzák le az óvatlan sofőröket
Előfordulhat, hogy az autós hiába fizet a parkolásért, megbüntetik, pótdíjra kötelezik. Egy szakportál hívta fel a figyelmet arra, hogy érdemes alaposan szemügyre venni a parkolóautomata matricáit, és hogy milyen trükköt vetnek be a QR-kódos csalók.
Több nagyvárosban is megjelentek az elmúlt időszakban a QR-kódos csalók, Budapest több kerületében, Győrben, Siófokon és Vácon is. Az esetek többségében csak a parkolási díjat bukták el a parkolóautomata mellett jóhiszeműen megálló autósok a hírek szerint, de volt, hogy a QR-kódos csalók bankkártyaadatokhoz és bankszámlához is hozzáfértek.
Milyen trükkel dolgoznak a QR-kódos csalók?
A trükk lényege, hogy a parkolóautomata oldalán lévő QR-kódokra egy olyan QR-kódos matricát ragasztanak, amelyek fizetéskor a parkolási cég honlapjához hasonlító oldalra küldik az autósokat. Aki viszont ott fizet, nagyot bukhat, többet is a parkolási díjnál, amely tehát a QR-kódos csalóknál köt ki, nem a parkolási cégnél.
Mi az, ami gyanús lehet egy parkolóautomata esetében?
A Közlekedésbiztonság cikkében felhívták a figyelmet, hogy érdemes ezért alaposan szemügyre venni, hogy milyen QR-kód található a parkolóautomata oldalán, hogy azt esetleg átragasztották-e egy másik QR-kóddal. Ami gyanús, az veszélyes is lehet. Azt is meg kell nézni a parkolási díj megfizetése előtt, hogy milyen oldalra irányította át a QR-kód az autóst.
Gyanús lehet az is, ha az autóshoz a parkolási cégtől napokkal, akár hetekkel később felszólítás érkezik, mert nem fizetett a parkolásért, ugyanis a QR-kódos csalók ténykedése révén a cég valóban nem kapta meg a parkolási díjat. Ilyenkor a portálnak nyilatkozó szakember szerint érdemes feljelentést tenni a rendőrségen, értesíteni a parkolási céget is, méltányosságot kérni.
Hogyan érdemes megfizetni a parkolási díjat?
Azzal kapcsolatban is megosztottak tanácsot, hogy miként érdemes megfizetni a parkolási díjat, hogy elkerülhetők legyenek a QR-kódos csalások:
- hivatalos mobilalkalmazással,
- SMS-kóddal
- vagy készpénzzel.
Mi a békéscsabai tapasztalat?
A békéscsabai parkolóautomatákon is találhatók QR-kódok. A vagyonkezelő zrt.-nél elmondták, hogy eddig a tapasztalataik szerint nem jelentek meg a QR-kódos csalók a városban, és hogy olyan eset sem fordult elő, hogy megrongálták volna a parkolóautomatákat.
