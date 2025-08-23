Rémisztő trükk a parkolóautomatáknál, így húzzák le az óvatlan sofőröket

Több nagyvárosban is megjelentek az elmúlt időszakban a QR-kódos csalók, Budapest több kerületében, Győrben, Siófokon és Vácon is. Az esetek többségében csak a parkolási díjat bukták el a parkolóautomata mellett jóhiszeműen megálló autósok a hírek szerint, de volt, hogy a QR-kódos csalók bankkártyaadatokhoz és bankszámlához is hozzáfértek.

Megkérdeztük, hogy mi a békéscsabai tapasztalat, hogy itt megjelentek-e a QR-kódos csalók, akik a gyanútlanul parkoló autósokra mennek rá.

Fotó: MW

Milyen trükkel dolgoznak a QR-kódos csalók?

A trükk lényege, hogy a parkolóautomata oldalán lévő QR-kódokra egy olyan QR-kódos matricát ragasztanak, amelyek fizetéskor a parkolási cég honlapjához hasonlító oldalra küldik az autósokat. Aki viszont ott fizet, nagyot bukhat, többet is a parkolási díjnál, amely tehát a QR-kódos csalóknál köt ki, nem a parkolási cégnél.

Mi az, ami gyanús lehet egy parkolóautomata esetében?

A Közlekedésbiztonság cikkében felhívták a figyelmet, hogy érdemes ezért alaposan szemügyre venni, hogy milyen QR-kód található a parkolóautomata oldalán, hogy azt esetleg átragasztották-e egy másik QR-kóddal. Ami gyanús, az veszélyes is lehet. Azt is meg kell nézni a parkolási díj megfizetése előtt, hogy milyen oldalra irányította át a QR-kód az autóst.

Gyanús lehet az is, ha az autóshoz a parkolási cégtől napokkal, akár hetekkel később felszólítás érkezik, mert nem fizetett a parkolásért, ugyanis a QR-kódos csalók ténykedése révén a cég valóban nem kapta meg a parkolási díjat. Ilyenkor a portálnak nyilatkozó szakember szerint érdemes feljelentést tenni a rendőrségen, értesíteni a parkolási céget is, méltányosságot kérni.

Hogyan érdemes megfizetni a parkolási díjat?

Azzal kapcsolatban is megosztottak tanácsot, hogy miként érdemes megfizetni a parkolási díjat, hogy elkerülhetők legyenek a QR-kódos csalások:

hivatalos mobilalkalmazással,

SMS-kóddal

vagy készpénzzel.

Mi a békéscsabai tapasztalat?

A békéscsabai parkolóautomatákon is találhatók QR-kódok. A vagyonkezelő zrt.-nél elmondták, hogy eddig a tapasztalataik szerint nem jelentek meg a QR-kódos csalók a városban, és hogy olyan eset sem fordult elő, hogy megrongálták volna a parkolóautomatákat.