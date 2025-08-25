augusztus 25., hétfő

Kirándulók

1 órája

A puszta az a hely, ahol a virtuális világot is képesek elfelejteni a fiatalok

Címkék#élmény#tábor#madárfaj#Kardoskúti Fehértó#természet#Körös-Maros Nemzeti Park

Ezek a mai fiatalok! Vége a vakációnak, ám a puszta látványa, élménye idevonzotta őket a szünidőben. Íme, itt a bizonyíték.

Csete Ilona

Népes diákcsoport látogatott el  a Körös-Maros Nemzeti Park Kardoskúti Fehértó részterületére. A Szegedi Agóra által szervezett környezetvédelmi táborból és a Kiskundorozsmai Művelődési Ház nyári táborából összesen ötven diák érkezett, hogy a puszta látványára rácsodálkozhasson. A fiatalok az öko turisztikai program keretében megismerkedtek többek között a hagyományos magyar háziállat fajtákkal és a madárvonulás rejtelmeivel.

A puszta látványa vonzotta a fiatalokat
Kinn, a természetben, a városi fiataloknak a puszta élményeket kínált. Fotó: Kocsis Benedek

A puszta lakóival ismerkedtek

A kilátóból érdeklődve kísérték figyelemmel a juhnyáj érkezését a hodályokhoz. A nyájban a cigája és rackajuhok együtt járnak a legelőkre, így most lehetőség nyílt közelről megfigyelni a két juhfajta közötti különbséget. Az Ifjú Kócsagőr Program résztvevője mesélt a táj történetéről, majd érdekességeket hallhattak a részterület természeti értékeiről és a legeltetés szerepéről a természetvédelemben. Ezek után az impozáns magyar szürke szarvasmarha bikákat csodálhatták meg a Sóstói Állattartótelepen.

Madárvonulás, juhfajták, rengeteg ismeret a természetből

Itt fény derült arra is, hogy valójában mi az alapja a „Tanulj tinó, ökör lesz belőled!” mondásnak.

A Kardoskúti Madárvonulási Múzeum interaktív bemutatótermében játékos módon megismerkedtek a területen nagy számban átvonuló madárfajokkal, melyek közül a sztár, a daru nagy népszerűségnek örvendett. A szabad foglalkozás után egy előadás hangzott el a madárvonulás különlegességeiről és a darvak sok érdekességet rejtő életmódjáról. A táborozó gyerekek szívesen hallgatták a számukra új ismereteket, s a programok befejeztével élményekkel gazdagodva hagyták el a kardoskúti pusztát.

A bemutatóteremben sok érdekességet megtanulhattak. Fotó: Kocsis Benedek

 

