Elhunyt a mesterszakács, gyászol a csárda

Tragikus hirtelenséggel hunyt el szerdán, augusztus 6-án kollégánk, Ibrányi Endre. Számunkra is felfoghatatlan ez a tragédia. Egy jól felkészült, szakmájához alázatos, életvidám, kreatív mesterszakácsot veszített el a vendéglátó társadalom – írták a Szeghalom határában, a 47-es út mellett található Puszta Csárda Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy osztoznak a család fájdalmában.