Tragédia

1 órája

Elhunyt a mesterszakács, gyászol a csárda

Címkék#tragédia#Szeghalom

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a mesterszakács, felfoghatatlan a tragédia – írták az ismert Békés vármegyei csárda Facebook-oldalán.

Beol.hu
Elhunyt a mesterszakács, gyászol a csárda

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a mesterszakács, ismertették az ismert Békés vármegyei csárda közösségi oldalán. Illusztráció: Shutterstock

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Tragikus hirtelenséggel hunyt el szerdán, augusztus 6-án kollégánk, Ibrányi Endre. Számunkra is felfoghatatlan ez a tragédia. Egy jól felkészült, szakmájához alázatos, életvidám, kreatív mesterszakácsot veszített el a vendéglátó társadalom – írták a Szeghalom határában, a 47-es út mellett található Puszta Csárda Facebook-oldalán, hozzátéve, hogy osztoznak a család fájdalmában.

 

 

 

