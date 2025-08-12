29 perce
Pszichológusok a betegekért a kórházban is
A Beol stúdiójának vendége Prókainé Vizi Ildikó szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Békés Vármegyei Központi Kórház pszichológus munkacsoportjának vezetője volt.
Prókainé Vizi Ildikó volt a vendégünk. B
Fotó: Bencsik Ádám
A csoport vezetője elmondta, a pszichológusi munka a kórházon belül több területen jelenik meg. A legközismertebb és talán legfontosabb a pszichiátria. Itt is több munkaterület van (addiktológia, rehabilitáció, krónikus részleg, fekvő- és járóbeteg-ellátás). Kitért arra, működik egy egyedülálló programjuk, rutinszerűen a kismamáknál minden trimeszterben mérik a hangulati állapotukat.
Részt vesz a krónikus betegek esetében, a krízisben lévők, például baleset következtében vagy stroke utáni állapotok kezelésében is, mely a gyógyulási folyamathoz pozitívan járul hozzá. Szó esett a pszichoterápiás ambulancia kialakításáról is, amely a járóbeteg-ellátásban új lehetőség.
Tótkomlós rózsás ékköve minden medencéjével felkészült a trópusi forróságra
A csabai koncert előtt Székesfehérváron melegített be a gyulai sztárzenekar
Beol podcast
- Bemutatjuk az év borászát, vendégünk Sajben György
- Hatvanon túl sem fáj semmije, a fiatalokat is legyőzi Dénes József – podcasttal
- Forradalom a daganatos betegek ellátásában – podcast
- Megrázó leletre bukkantak a régészek: vendégünk Gyucha Attila
- Békéscsaba Egészségügyéért Díjat kapott dr. Berkesi Erika – podcast