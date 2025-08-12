Pszichológusok a betegekért a kórházban is

A csoport vezetője elmondta, a pszichológusi munka a kórházon belül több területen jelenik meg. A legközismertebb és talán legfontosabb a pszichiátria. Itt is több munkaterület van (addiktológia, rehabilitáció, krónikus részleg, fekvő- és járóbeteg-ellátás). Kitért arra, működik egy egyedülálló programjuk, rutinszerűen a kismamáknál minden trimeszterben mérik a hangulati állapotukat.

Részt vesz a krónikus betegek esetében, a krízisben lévők, például baleset következtében vagy stroke utáni állapotok kezelésében is, mely a gyógyulási folyamathoz pozitívan járul hozzá. Szó esett a pszichoterápiás ambulancia kialakításáról is, amely a járóbeteg-ellátásban új lehetőség.