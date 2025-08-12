augusztus 12., kedd

Klára névnap

30°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beol podcast

2 órája

Pszichológusok a betegekért a kórházban is

Címkék#Beol podcast#Békés Vármegyei Központi Kórház#Prókainé Vizi Ildikó#pszichológusi

A Beol stúdiójának vendége Prókainé Vizi Ildikó szakpszichológus, pszichoterapeuta, a Békés Vármegyei Központi Kórház pszichológus munkacsoportjának vezetője volt.

Nyemcsok László
Pszichológusok a betegekért a kórházban is

Prókainé Vizi Ildikó volt a vendégünk. B

Fotó:  Bencsik Ádám

A csoport vezetője elmondta, a pszichológusi munka a kórházon belül több területen jelenik meg. A legközismertebb és talán legfontosabb a pszichiátria. Itt is több munkaterület van (addiktológia, rehabilitáció, krónikus részleg, fekvő- és járóbeteg-ellátás). Kitért arra, működik egy egyedülálló programjuk, rutinszerűen a kismamáknál minden trimeszterben mérik a hangulati állapotukat.

Részt vesz a krónikus betegek esetében, a krízisben lévők, például baleset következtében vagy stroke utáni állapotok kezelésében is, mely a gyógyulási folyamathoz pozitívan járul hozzá. Szó esett a pszichoterápiás ambulancia kialakításáról is, amely a járóbeteg-ellátásban új lehetőség.

 

 

 

Beol podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu