Ez most mindent visz: új PS5 játékok, milliárdos fejlesztések és augusztus 20-i programdömping!

Összegyűjtöttünk néhány játékot, amelyek hamarosan, néhány hónapon belül érkeznek, hogy a gamerek örömére új élményekkel gazdagítsák a repertoárt, de akad olyan is köztük, amely bár csak egy év múlva debütál, már most hatalmas hype övezi! Az új Ps5 játékok már most felrobbantják a netet!

Az új Ps5 játékok – tűkön ülve várnak a gamerek

Hamarosan érkező PS5 játékok, amik garantáltan új szintre emelik a játékélményt – nézd meg, mire számíthatsz még az év vége előtt!

Óriási, tizenhárom helyszínt érintő beruházás érkezik, mutatjuk a részletes listát

Több mint 1,6 milliárd forintot nyert egy nagyszabású beruházásra az önkormányzat. A városfejlesztési cégnél közölték, hogy pontosan hol és milyen munkák várhatók Békéscsaba-szerte, összesen 13 helyszínen, mit jelent a zöldinfrastruktúra és a közösségi terek fejlesztése.

A TOP Plusz keretében 1,62 milliárd forintos támogatást nyert el az önkormányzat a zöldinfrastruktúra és a közösségi terek fejlesztésére – ismertették a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.-nél. Mint közölték, elsősorban közösségi terek kialakítását, sportpályák rendbe tételét és parkolók építését tűzték ki célul. Emellett a zöldterületek és zöldfelületek megújítása, kialakítása, valamint közösségi, kulturális és sportinfrastruktúra fejlesztése tartozik a törekvések közé.

Jön a teljes napfogyatkozás – készülj fel te is a Nap és a Hold világraszóló randevújára

Mióta világ a világ, ez az égi jelenség mindig lázba hozta az emberiséget. Mutatjuk, mikor lesz legközelebb teljes napfogyatkozás és honnan lehet majd a legjobban nyomon követni.

Az árokban landolt egy autó, mutatjuk a helyszíni fotókat

Villanyoszlopnak ütközött, majd árokba hajtott egy személygépkocsi, a balesethez Békésből is riasztották a tűzoltókat.