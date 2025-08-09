augusztus 9., szombat

Emőd névnap

30°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Romantika

35 perce

Itt még BDSM-szoba is van: ezekről a titkos helyekről minden szerelmesnek tudnia kell

Címkék#bdsm#árak#apartman#szoba#program

Feldobnád valami különlegességgel a közösen töltött időt? Akkor ezeket a búvóhelyeket nektek találták ki! Megnéztük, milyen a felhozatal Békésben privát szállások terén, ahol eltölthetsz kedveseddel egy-egy kellemes órát.

Vincze Attila

A romantikus programok minden párkapcsolatban fontos szerephez jutnak. A kezdeti ismerkedés szakaszában kiemelt jelentőséggel bírnak ezek, de a későbbiekben sem szabad elfeledkezni arról, hogy a férfi-nő viszony bizony erről is szól. De mégis milyen megoldást érdemes választani akkor, ha valami különlegessel dobnánk fel a közösen töltött időt? Léteznek olyan extra lehetőségek, melyek az intimitást is magukban rejtik? Vagy tényleg be kell érnünk az éttermek, kávézók kínálta megoldásokkal akkor, ha a romantika oltárán áldoznánk? A privát szállásokat vagyis a búvóhelyeket pont azért találták ki, hogy egy kis időre nyugodtan elvonulhassanak a párok, és kipróbálhassanak valami újat.

Privát szállás rózsaszirommal borított ággyal és pezsgővel pároknak.
Manapság Békés vármegyében is van lehetőségük a pároknak privát szállást foglalni, akár csak néhány órára. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Manapság egyre elterjedtebbek a privát szállások a párok számára

A meghitt párkapcsolatot illetően a legtöbben az otthon melegére gondolunk. De hol van az leírva, hogy házasságban ne lehetne megélni az intim, izgalmas pillanatokat, akár a hálószobán kívül is? Gondoltál már arra, hogy ebédidőben a szokásos étterem helyett egy intim kuckóban találkozzatok kedveseddel? Manapság Békés vármegye nagyobb városaiban is megtalálhatóak olyan randihelyek, amelyek könnyen megközelíthetőek, mégis diszkrétek.

Ezek a lehetőségek, ha elbújnál a kedveseddel Békéscsabán

Békéscsabán több diszkréten bérelhető romantikus szálláshely is elérhető, ahol rövid időre – akár pár órára – is bérelhetsz lakást. Rövid keresés után három lehetőséget találtunk erre. Az egyik ilyen a Dobozi úton két szoba, zuhanyzóval, illetve fürdőkáddal, klímával, wifiel és különleges dizájnnal. Mint írják, füstmentes belsővel, dohányzási lehetőséggel külön helyen. A diszkrécióra nagy figyelmet fordítanak. Itt 4 óra 3 ezer forintba kerül, de van BDSM szoba is 5 ezer forintért.

A másik opció a Lencsésin egy teljesen privát lakás felszerelt konyhával, fürdővel, wifivel, itt is a diszkréció garantált. Ami az árakat illeti nappal (pár órára) 6 ezer forintba, este 7-től reggel 8-ig pedig 7 ezer forintba kerül.

A harmadik eshetőség pedig a Vécsey utcán egy felszerelt apartman pároknak. wifi, ágynemű, törülköző, tusfürdő biztosított, telefonos foglalás szükséges. Mindezért 1–4 órára 10 ezer forintot, hosszabb tartózkodás esetén 12 ezer forintot, este 7 után pedig 15 ezer forintot kérnek el.

Gyulán is akad ideális búvóhely

Gyulán is vannak különleges, rugalmas időtartamra – akár óránként – bérelhető, diszkrét búvóhelyek és romantikus apartmanok. A legtutibb választás egy egyszerű, bájos kis szoba, amely időarányosan bérelhető, már 2 300 forint/óra áron. A mindössze 16 négyzetméteres ingatlanban van hűtő, TV, wifi, klíma, zuhanyzó és tisztálkodó szerek is. Emellett a fürdővárosban számos apartman várja a romantikázni vágyó párokat, de azoknál minimum egy éjszakára foglalni kell, így néhány órás légyottokra kevésbé alkalmasak.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu