Itt még BDSM-szoba is van: ezekről a titkos helyekről minden szerelmesnek tudnia kell

A romantikus programok minden párkapcsolatban fontos szerephez jutnak. A kezdeti ismerkedés szakaszában kiemelt jelentőséggel bírnak ezek, de a későbbiekben sem szabad elfeledkezni arról, hogy a férfi-nő viszony bizony erről is szól. De mégis milyen megoldást érdemes választani akkor, ha valami különlegessel dobnánk fel a közösen töltött időt? Léteznek olyan extra lehetőségek, melyek az intimitást is magukban rejtik? Vagy tényleg be kell érnünk az éttermek, kávézók kínálta megoldásokkal akkor, ha a romantika oltárán áldoznánk? A privát szállásokat vagyis a búvóhelyeket pont azért találták ki, hogy egy kis időre nyugodtan elvonulhassanak a párok, és kipróbálhassanak valami újat.

Manapság Békés vármegyében is van lehetőségük a pároknak privát szállást foglalni, akár csak néhány órára. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Manapság egyre elterjedtebbek a privát szállások a párok számára

A meghitt párkapcsolatot illetően a legtöbben az otthon melegére gondolunk. De hol van az leírva, hogy házasságban ne lehetne megélni az intim, izgalmas pillanatokat, akár a hálószobán kívül is? Gondoltál már arra, hogy ebédidőben a szokásos étterem helyett egy intim kuckóban találkozzatok kedveseddel? Manapság Békés vármegye nagyobb városaiban is megtalálhatóak olyan randihelyek, amelyek könnyen megközelíthetőek, mégis diszkrétek.

Ezek a lehetőségek, ha elbújnál a kedveseddel Békéscsabán

Békéscsabán több diszkréten bérelhető romantikus szálláshely is elérhető, ahol rövid időre – akár pár órára – is bérelhetsz lakást. Rövid keresés után három lehetőséget találtunk erre. Az egyik ilyen a Dobozi úton két szoba, zuhanyzóval, illetve fürdőkáddal, klímával, wifiel és különleges dizájnnal. Mint írják, füstmentes belsővel, dohányzási lehetőséggel külön helyen. A diszkrécióra nagy figyelmet fordítanak. Itt 4 óra 3 ezer forintba kerül, de van BDSM szoba is 5 ezer forintért.

A másik opció a Lencsésin egy teljesen privát lakás felszerelt konyhával, fürdővel, wifivel, itt is a diszkréció garantált. Ami az árakat illeti nappal (pár órára) 6 ezer forintba, este 7-től reggel 8-ig pedig 7 ezer forintba kerül.

A harmadik eshetőség pedig a Vécsey utcán egy felszerelt apartman pároknak. wifi, ágynemű, törülköző, tusfürdő biztosított, telefonos foglalás szükséges. Mindezért 1–4 órára 10 ezer forintot, hosszabb tartózkodás esetén 12 ezer forintot, este 7 után pedig 15 ezer forintot kérnek el.