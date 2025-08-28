Porördögöt videóztak le Békésben – elképesztő látvány

Alacsonyan szállnak a madarak, eső lesz! – dédapáink megfigyelése szerint. De ha alacsonyan repkednek fergeteges sebességgel a kiszáradt kukorica levelei a határban, az vajon mi? A Dél-Alföld meteorológia oldalára feltöltött videóban megláttuk.

Már máskor is elcsíptek porördögöt

A porördögök kisebb forgószelek, amikkel valószínűleg mindenki találkozott már. Leveleket és port kapnak fel, és jellemzően pár percig tartanak ki. Elsősorban nyáron keletkeznek, anticiklonális helyzethez kötődnek, amikor a homokos talajt vagy mezőt a közvetlen napsugárzás erősen felmelegíti. A talaj fölött lévő felhevült levegő környezeténél könnyebbé válik, és felszáll. Ez az alacsony nyomású képződmény, száraz termik úgy képzelhető el, mint egy légbuborék. A nyomáskülönbség révén a légbuborékba minden irányból levegő áramlik, amely aztán forgó mozgásba kezd – olvasható a Wikipédia magyarázata.