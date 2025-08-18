Apró polgárőrök táboroztak Békésen – képekkel

Gyarmati Sándor, a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége (BVMPSZ) elnöke elmondta, a polgárőrtábort immáron tizedik alkalommal rendezték meg.

A polgárőrtábor rengeteg érdekességgel szolgált a gyerekeknek. Fotó: Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége

Polgárőrtábor igazi érdekességekkel

– A programnak ezúttal is a vármegyei szövetség békési székhelye adott otthont, ami korábban egy iskolaépület volt, így minden tekintetben alkalmas egy ilyen esemény megszervezésére – emelte ki Gyarmati Sándor. Az elnök hozzátette, elsősorban polgárőrök unokái, gyermekei, rendvédelmi dolgozók gyermekei vettek részt a táborban.

Bízunk abban, hogy a fiatalok kedvet kapnak ahhoz, hogy később akár ifjú polgárőrként, majd akár polgárőrként tevékenykedjenek

– fogalmazott Gyarmati Sándor, aki szólt arról, hogy a közelgő Madzagfalvi Napokon is sátrat állítanak majd fel egyebek mellett azért, hogy ott is népszerűsítsék a polgárőrséget a fiatalok körében.

Izgalmas előadás és papírmodellek

A megnyitón Deákné Domonkos Julianna békési önkormányzati képviselő, tanácsnok és Gyarmati Sándor köszöntötte a megjelenteket. A résztvevők hétfőn délelőtt Kovács Lászlóné amatőr festő vezetésével a képalkotás alapjait ismerhették meg.

Az ebéd elfogyasztása után Telekné Furák Mónika alezredes a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályvezetője tartott tartalmas előadást és közös beszélgetést a gyerekekkel. Ezen kívül különböző papírmodelleket készíthettek a résztvevők. A délutáni jégkrémezés után szabad foglalkozással töltötték az időt a gyerekek, illetve tovább rajzolhattak, festhettek.

Városismereti kvízjáték

A második napon a gyerekek és kísérőik három csoportban városismereti kvízjátékban vettek részt. A játékot Gyarmatiné Szilágyi Mariann és ifj. Gyarmati Sándor polgárőrök állították össze, és készítették elő. A játék célja a város nevezetességeinek és történelmi múltjának megismerése volt.

Ebéd után Dihenné Hoffmann Tünde és Dihen Adrienn pedagógusok tartottak fűszernövény-bemutatót és ismertetőt, majd ezt követően interaktív kvízjátékot szerveztek a tábor lakóinak. A nap befejezéseként még kavicsfestésre is jutott idő.