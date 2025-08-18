1 órája
Apró polgárőrök táboroztak Békésen – képekkel
Ismét megrendezte az Apró Polgárőrtábort hétfőtől péntekig a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége Békésen. A polgárőrtábor amellett, hogy megismertette a szervezet munkájával a gyerekeket, számos érdekességgel szolgált a résztvevők számára.
Gyarmati Sándor, a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége (BVMPSZ) elnöke elmondta, a polgárőrtábort immáron tizedik alkalommal rendezték meg.
Polgárőrtábor igazi érdekességekkel
– A programnak ezúttal is a vármegyei szövetség békési székhelye adott otthont, ami korábban egy iskolaépület volt, így minden tekintetben alkalmas egy ilyen esemény megszervezésére – emelte ki Gyarmati Sándor. Az elnök hozzátette, elsősorban polgárőrök unokái, gyermekei, rendvédelmi dolgozók gyermekei vettek részt a táborban.
Bízunk abban, hogy a fiatalok kedvet kapnak ahhoz, hogy később akár ifjú polgárőrként, majd akár polgárőrként tevékenykedjenek
– fogalmazott Gyarmati Sándor, aki szólt arról, hogy a közelgő Madzagfalvi Napokon is sátrat állítanak majd fel egyebek mellett azért, hogy ott is népszerűsítsék a polgárőrséget a fiatalok körében.
Izgalmas előadás és papírmodellek
A megnyitón Deákné Domonkos Julianna békési önkormányzati képviselő, tanácsnok és Gyarmati Sándor köszöntötte a megjelenteket. A résztvevők hétfőn délelőtt Kovács Lászlóné amatőr festő vezetésével a képalkotás alapjait ismerhették meg.
Az ebéd elfogyasztása után Telekné Furák Mónika alezredes a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályvezetője tartott tartalmas előadást és közös beszélgetést a gyerekekkel. Ezen kívül különböző papírmodelleket készíthettek a résztvevők. A délutáni jégkrémezés után szabad foglalkozással töltötték az időt a gyerekek, illetve tovább rajzolhattak, festhettek.
Városismereti kvízjáték
A második napon a gyerekek és kísérőik három csoportban városismereti kvízjátékban vettek részt. A játékot Gyarmatiné Szilágyi Mariann és ifj. Gyarmati Sándor polgárőrök állították össze, és készítették elő. A játék célja a város nevezetességeinek és történelmi múltjának megismerése volt.
Ebéd után Dihenné Hoffmann Tünde és Dihen Adrienn pedagógusok tartottak fűszernövény-bemutatót és ismertetőt, majd ezt követően interaktív kvízjátékot szerveztek a tábor lakóinak. A nap befejezéseként még kavicsfestésre is jutott idő.
Közlekedésbiztonság és nyári veszélyhelyzetek
A harmadik nap a közlekedésbiztonságáról és a nyári veszélyhelyzetekről szólt. Délelőtt Kovács Péter, a BVMPSZ elnökségi tagja tartott tájékoztatót a nyári veszélyekről, a fürdőzés szabályairól. Majd a gyerekek és idegen felnőttek közötti kapcsolat kialakításáról és veszélyeiről, a bizalmi viszonyok kezeléséről is beszélgettek.
Lipták István, a BVMPSZ a felügyelő bizottságának elnöke és egyben a tábor vezetője a környezeti katasztrófák és azok elhárítási szabályait ismertette a gyerekektől kapott példák alapján.
Ebéd után Tóth- Rostás Zita rendőr főtörzsőrmester és Iszályné Janis Cecília rendőr főhadnagy a biztonságos kerékpáros közlekedéssel kapcsolatos tudnivalókat ismertették meg a tábor résztvevőivel. Ezt követően a táborozók fagylaltozni és süteményezni voltak a közeli cukrászdában.
Hárompontos nap
A negyedik napon Csorba-Kohári Döniz pedagógus felügyeletével a gyerekek a Dr. Hepp Ferenc Általános Iskola tornatermében szurkoltak a Békési Kosárlabda táborban résztvevő helyi csapatnak. A békési csapat a szegedi ellenfelével játszott. Ezt követően a park árnyas fái alatt számháborúztak.
Ki-mit-tud?
Ebéd után Takács János pedagógus vezetésével Ki-mit-tud?-ot rendeztek, ahol a résztvevők különböző kategóriákban, néptáncban, táncban, táncparódiában, művészi tornában mutatták be tudásukat. Külön győztest nem hirdettek, mert úgy gondolták, hogy itt mindenki nyertes volt. Az uzsonna elfogyasztásáig játékos vetélkedőben mérték össze tudásukat.
Apró PolgárőrtáborFotók: Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége
Irány a kihagyhatatlan Gyula
Pénteken a táborlakók Gyulára látogattak a Göndöcs-kerti játszótérre, a program fagyizással és süteményezéssel egészült ki. Pénteken délután értékelték, illetve lezárták a tábort.
A tábornak 16 állandó lakója volt, de csatlakoztak a polgárőrök és a segítők gyermekei is. A tábor teljesen ingyenesen, az Országos Polgárőr Szövetség támogatásával a Békés Vármegyei Polgárőrök Szövetsége finanszírozásában valósult meg. Az előadók és a segítők is egész héten ingyenesen dolgoztak.
