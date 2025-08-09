augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Fesztivál

52 perce

Ízes és illatos a fesztivál – a legjobb pogácsa az, amit megosztunk mással - videóval, galériával

Címkék#Berke Sanyi#pogácsakirály#színpad#rendezvény

Küzdősportgála, főzőverseny és motoros felvonulás is színesíti a hétvégét. Immár 17. alkalommal hívták életre a Pogácsafesztivált; ízek, élmények, illatok várnak mindenkit.

dr. Nagy Szilvia

Tizenhetedjére rendezik meg ezen a hétvégén Kétegyházán a Pogácsafesztivált. A hagyományokat őrző rendezvény ünnepélyes megnyitóján elsőként Herczeg Tamás országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, a pogácsa nem csak az éhség csillapítására szolgáló eledel, egy kicsit a családot, a közösséget, a jó beszélgetések elmaradhatatlan kellékét is jelenti. Kozma György, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke hozzátette, az országban itt lehet a legfinomabbat megkóstolni. 

Pogácsafesztivál
A Pogácsafesztiválon a pogácsaszentelés sem maradt el. Fotó: Lehoczky Péter

Sokkal többről szól ez a fesztivál a pogácsánál

– Tartalmazza az otthon melegét, a nagyanyáink mosolyát és az asztal körüli jókedvet. A fesztivál azonban ennél sokkal többről, az együttlétről, az összetartozásról is szól – sorolta. Elhangzott: Kétegyháza a magyarországi románság számára az egyik legfontosabb település, közoktatási intézmények, civil szervezetek őrzik, s adják tovább a román nemzetiségi indentitást.

Dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója dr. Takács Árpád főispán nevében is köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, a Kétegyházi Pogácsafesztiválnak színe, íze, illata van, barátságokról, találkozásokról, önfeledt szórakozásról szól.

Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester elmondta, megmutatják milyen sokszínű, kreatív, finom tud lenni egy látszólag egyszerű sütemény. 

– Sós, vagy édes, sajtos, tepertős, köményes, vagy töltött; mindben benne van készítője szíve, lelke, családi receptje, történeteinek íze – sorolta.

Pogácsafesztivál Kétegyházán

Fotók: Lehoczky Péter

 

A Pogácsafesztiválon elhangzott: 300 éve érkeztek az első román családok 

Borbély Erika a helyi román nemzetiségi önkormányzat elnöke ünnepi beszédében úgy fogalmazott, éppen háromszáz éve érkeztek az első román családok – főleg a Bánságból, az akkori betelepítések nyomán – Kétegyházára.

–  A románság hozta magával a nyelvet, a kultúrát, a vallást, a hagyományt. Munkásságával, példamutatásával formálta Kétegyháza arculatát. Templomot, iskolát hívott életre, közösséget szervezett. Olyan alapokat tett le, amelyekre ma is építhetünk. A román közösség a jelenben is élénk, lokálpatrióta; igazi erő – részletezte.

Az ünnepélyes, hagyományos pogácsaszentelés után felavatták, leleplezték a román betelepítés 300.évfordulója alkalmából készített tablót, amely Zombai Károlyné érdeme. Az egykori általános iskolai tanár szenvedélyesen gyűjtötte össze és rendszerezte a tárgyi, szellemi emlékeket.

A kétnapos rendezvényt főzőverseny, motoros felvonulás színesíti

Szombaton elstartolt a főzőverseny, a színpadon pedig számos fellépő várható, mint a

  • Fire Drake zenekar, 
  • Roland és zenekara, 
  • Geri Betli Duo, 
  • a Doina Bihorolui és a Kaláris Táncegyüttes, 
  • RenKis Mazsorett, 
  • Nemazalány x Sofi, 
  • Zanzibár, 
  • Berke Sanyi 

Közben több mint húszan vetélkednek a pogácsakirály, pogácsakirálynő címért; reform és hagyományos pogácsákkal.

 

 

