52 perce
Ízes és illatos a fesztivál – a legjobb pogácsa az, amit megosztunk mással - videóval, galériával
Küzdősportgála, főzőverseny és motoros felvonulás is színesíti a hétvégét. Immár 17. alkalommal hívták életre a Pogácsafesztivált; ízek, élmények, illatok várnak mindenkit.
Tizenhetedjére rendezik meg ezen a hétvégén Kétegyházán a Pogácsafesztivált. A hagyományokat őrző rendezvény ünnepélyes megnyitóján elsőként Herczeg Tamás országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, a pogácsa nem csak az éhség csillapítására szolgáló eledel, egy kicsit a családot, a közösséget, a jó beszélgetések elmaradhatatlan kellékét is jelenti. Kozma György, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke hozzátette, az országban itt lehet a legfinomabbat megkóstolni.
Sokkal többről szól ez a fesztivál a pogácsánál
– Tartalmazza az otthon melegét, a nagyanyáink mosolyát és az asztal körüli jókedvet. A fesztivál azonban ennél sokkal többről, az együttlétről, az összetartozásról is szól – sorolta. Elhangzott: Kétegyháza a magyarországi románság számára az egyik legfontosabb település, közoktatási intézmények, civil szervezetek őrzik, s adják tovább a román nemzetiségi indentitást.
Dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója dr. Takács Árpád főispán nevében is köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, a Kétegyházi Pogácsafesztiválnak színe, íze, illata van, barátságokról, találkozásokról, önfeledt szórakozásról szól.
Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester elmondta, megmutatják milyen sokszínű, kreatív, finom tud lenni egy látszólag egyszerű sütemény.
– Sós, vagy édes, sajtos, tepertős, köményes, vagy töltött; mindben benne van készítője szíve, lelke, családi receptje, történeteinek íze – sorolta.
Pogácsafesztivál KétegyházánFotók: Lehoczky Péter
A Pogácsafesztiválon elhangzott: 300 éve érkeztek az első román családok
Borbély Erika a helyi román nemzetiségi önkormányzat elnöke ünnepi beszédében úgy fogalmazott, éppen háromszáz éve érkeztek az első román családok – főleg a Bánságból, az akkori betelepítések nyomán – Kétegyházára.
– A románság hozta magával a nyelvet, a kultúrát, a vallást, a hagyományt. Munkásságával, példamutatásával formálta Kétegyháza arculatát. Templomot, iskolát hívott életre, közösséget szervezett. Olyan alapokat tett le, amelyekre ma is építhetünk. A román közösség a jelenben is élénk, lokálpatrióta; igazi erő – részletezte.
Az ünnepélyes, hagyományos pogácsaszentelés után felavatták, leleplezték a román betelepítés 300.évfordulója alkalmából készített tablót, amely Zombai Károlyné érdeme. Az egykori általános iskolai tanár szenvedélyesen gyűjtötte össze és rendszerezte a tárgyi, szellemi emlékeket.
A kétnapos rendezvényt főzőverseny, motoros felvonulás színesíti
Szombaton elstartolt a főzőverseny, a színpadon pedig számos fellépő várható, mint a
- Fire Drake zenekar,
- Roland és zenekara,
- Geri Betli Duo,
- a Doina Bihorolui és a Kaláris Táncegyüttes,
- RenKis Mazsorett,
- Nemazalány x Sofi,
- Zanzibár,
- Berke Sanyi
Közben több mint húszan vetélkednek a pogácsakirály, pogácsakirálynő címért; reform és hagyományos pogácsákkal.