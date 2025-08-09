Ízes és illatos a fesztivál – a legjobb pogácsa az, amit megosztunk mással - videóval, galériával

Tizenhetedjére rendezik meg ezen a hétvégén Kétegyházán a Pogácsafesztivált. A hagyományokat őrző rendezvény ünnepélyes megnyitóján elsőként Herczeg Tamás országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, a pogácsa nem csak az éhség csillapítására szolgáló eledel, egy kicsit a családot, a közösséget, a jó beszélgetések elmaradhatatlan kellékét is jelenti. Kozma György, a Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának elnöke hozzátette, az országban itt lehet a legfinomabbat megkóstolni.

A Pogácsafesztiválon a pogácsaszentelés sem maradt el. Fotó: Lehoczky Péter

Sokkal többről szól ez a fesztivál a pogácsánál

– Tartalmazza az otthon melegét, a nagyanyáink mosolyát és az asztal körüli jókedvet. A fesztivál azonban ennél sokkal többről, az együttlétről, az összetartozásról is szól – sorolta. Elhangzott: Kétegyháza a magyarországi románság számára az egyik legfontosabb település, közoktatási intézmények, civil szervezetek őrzik, s adják tovább a román nemzetiségi indentitást.

Dr. Rákóczi Attila, a Békés Vármegyei Kormányhivatal főigazgatója dr. Takács Árpád főispán nevében is köszöntötte a résztvevőket. Kiemelte, a Kétegyházi Pogácsafesztiválnak színe, íze, illata van, barátságokról, találkozásokról, önfeledt szórakozásról szól.

Dr. Rákócziné Tripon Emese polgármester elmondta, megmutatják milyen sokszínű, kreatív, finom tud lenni egy látszólag egyszerű sütemény.

– Sós, vagy édes, sajtos, tepertős, köményes, vagy töltött; mindben benne van készítője szíve, lelke, családi receptje, történeteinek íze – sorolta.