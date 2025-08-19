augusztus 19., kedd

Kuriózum

1 órája

A két Petőfi már együtt őrzi a betyárváros iskolájának bejáratát

Petőfi István, mészároslegény, Petőfi Sándor

„Hát hogymint vagytok otthon, Pistikám? Gondoltok-e ugy néha-néha rám?” Ki ne ismerné Petőfi Sándor: István öcsémhez című versének kezdősorait. Immáron pedig a két testvér együtt őrzi annak a Békés vármegyei iskolának a bejáratát, melynek névadója Petőfi István.

Nyemcsok László

A jó tollú, jó humorú költő-hazafi, az önfeláldozó mészároslegény, a sikeres üzletember, Petőfi Zoltánnak, Petőfi Sándor fiának a gyámja, a remek vadász, a felelős gazda, a csákói birtok ispánja, a bátor katona, a Geist-birtok jószágigazgatója és a jótékony lokálpatrióta, ez mind Petőfi István, Petőfi Sándor öccse volt.

Lezsák Sándor és Závogyán Magdolna Petőfi István, Petőfi Sándor öccsének szobránál Fotó: Kollár Patrik

Kondoros község pénztárnoki állását is betöltötte

Petőfi István ott volt az újratelepítők között, és az ő javaslatára került be Kondoros község első pecsétjébe a kiterjesztett szárnyú kondor-sas, 1875-től 1880-ig pedig Kondoros község pénztárnoki állását is betöltötte.

Sokat köszönhetnek hűségének, szorgalmának és hazafiságának

Petőfi István mellszobrának hétfői, kondorosi avatásán Závogyán Magdolna kulturális államtitkár – aki ugyancsak kondorosi – kiemelte, Petőfi István Kondoros számára kiemelt helyet foglal el a közös emlékezetben, mert a település sokat köszönhet hűségének, szorgalmának és hazafiságának.

Egész életében ápolta híres bátyja, Petőfi Sándor emlékét

– A Sándornál két esztendővel fiatalabb István, aki 1825. augusztus 18-án született Szabadszálláson, már fiatalon megtanult áldozatot hozni: szülei támogatása érdekében tanulmányait félbehagyta és mészároslegényként dolgozott – hangsúlyozta Závogyán Magdolna. – Kivette részét ő is a szabadságharcból, ott volt Buda ostrománál, majd a világosi fegyverletételnél. A megtorlás idején besorozták a császári hadseregbe és keserű börtönévek is jutottak neki. Magánélete sem alakult szerencsésen, szerető saját család és törvényes utód nélkül hunyt el igen fiatalon, mindössze 54 évesen. A sok nehézség ellenére, akiért még az élő legendával, Jókai Mórral is összekülönbözött.

A szoborátadás ünnep volt a kondorosi közösség életében Forrás: Ribárszki Péter/Facebook

Szívvel-lélekkel szólt a barátokhoz és rokonokhoz

Ribárszki Péter, Kondoros polgármestere kiemelte, Petőfi István mellszobrával tovább gazdagodott közösségük. Bár nagy költőnk, Petőfi Sándor öccse nem állt a történelem legnagyobb reflektorfényében, mégis méltó példája a hűségnek, a hazaszeretetnek, a tenni akarásnak, az alkotásnak és a közösségi kötődésnek. Petőfi István életének egy meghatározó részét, 1858-tól, fiatalon bekövetkezett haláláig Kondoroshoz kötődve élte. Itt dolgozott, itt alkotott, itt írt verseket, és innen küldte leveleit, amelyekben szívvel-lélekkel szólt a barátokhoz és rokonokhoz.

A két testvér bronzba öntött alakja együtt őrzi az iskola bejáratát

– Ezért külön öröm és jelképes erejű, hogy a Lantos Györgyi szobrász- és üvegművész által alkotott szobor az iskola előtt kapott helyet, közvetlenül a 2023-ban átadott Petőfi Sándor szobor mellett – emelte ki Ribárszki Péter. – Mostantól a két testvér bronzba öntött alakja együtt őrzi az iskola bejáratát, és együtt mesél a múltról a jövő nemzedékeinek.

Lezsák Sándor nagylelkű felajánlása a szobor

Az ünnepségen beszédet mondott és ott volt a szobrot leleplezők között Lezsák Sándor József Attila-díjas költő, író, a Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat vezetője. Ez azért is kiemelendő, mert Lezsák Sándor nagylelkű felajánlása a szobor, amit két évvel korábban, a „Petőfi 200” ünnepi év alkalmából, 2023-ban állított Petőfi Sándor szobor átadásakor tett a kondorosiaknak. A köztéri alkotást Tuska Tibor kondorosi evangélikus lelkész áldotta meg.

 

 

