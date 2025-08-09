augusztus 9., szombat

Emőd névnap

33°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csillaghullás

34 perce

Csillagokat szór az éj: közeleg a Perseidák maximuma!

Címkék#Mira Csillagászati Egyesület#Perseida#Perseidák#hullócsillag#csillaghullás

Az augusztusi éjszakák idén is különleges látványt tartogatnak az égbolt szerelmeseinek. A Perseidák meteorraja augusztus 12-én hajnalban éri el csúcspontját, amikor akár óránként több tucat fényes hullócsillag is felvillanhat.

Beol.hu

Augusztus közepén ismét megérkezik a nyár legnépszerűbb meteorraja, a Perseidák. A látványos égi tűzijáték idén is lenyűgözheti a csillagok szerelmeseit: a raj augusztus 12-én hajnalban éri el csúcspontját, amikor ideális körülmények között óránként akár 100 hullócsillag is felvillanhat az égen. A HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont szakemberei szerint a fényes, gyors meteorok látványa azoknak is örök élmény, akik csak egyszer pillantják meg. A Perseidák aktivitása július 17-től augusztus 24-ig tart, vagyis a csúcs előtti és utáni napokon is jó eséllyel találkozhatunk hullócsillagokkal.

Idén is láthatjuk a Perseidákat.
A tavalyi évben is csodálatos látványt nyújtott a Perseidák. Archív fotó Beol.hu

Mikor érdemes figyelni az eget?

Ahogy a hun-ren.hu oldalon megírták, a legsűrűbb csillaghullás augusztus 12-én hajnalban várható, de az idei megfigyelést nehezítheti, hogy a Hold még éppen csak fogyóban lesz. A holdfény így sok halvány meteort elnyom, de a fényesebb darabokat ekkor is könnyen észrevehetjük.

Jó hír, hogy a Perseidák radiánsa – vagyis az a pont, ahonnan a meteorok látszólag érkeznek – már este 10 órakor is magasan, körülbelül 25 fokon jár, így nem csak hajnalban érdemes kémlelni az eget. Augusztus 12-én a radiáns az északkeleti égbolt felé, mintegy 65 fok magasan lesz, a Perseus csillagképben.

Miért ilyen látványos a Perseidák?

A meteorraj minden évben augusztusban tér vissza, amikor a Föld áthalad a 109P/Swift–Tuttle üstökös által hátrahagyott porsávon. Az apró, nagy sebességgel (akár 59 km/s) a légkörbe csapódó részecskék felizzanak, és fényes csíkot húzva tűnnek el. Bár a meteorok bárhol feltűnhetnek az égbolton, a raj kiindulópontja a Perseus irányában keresendő, így az északi féltekéről figyelhető meg legjobban.

Perseus,Constellation,Featuring,Labeled,Stars,In,A,Glowing,,Star,Filled
Ha megvan a Perseus csillagkép, a Perseidákat is hamarabb megpillanthatjuk. Illusztráció: Shutterstock

Hogyan érdemes megfigyelni?

A Perseidák megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre – szabad szemmel is élvezhető a jelenség.

A sikeres hullócsillag-vadászat három alaplépése:

  • Keressünk sötét, fényszennyezéstől mentes helyet.
  • A maximum idején a holdfény miatt főként a fényesebb meteorok lesznek láthatók, de így is érdemes kint maradni.
  • Ne csak a Perseus csillagképet figyeljük, a meteorok az égbolt bármely részén felbukkanhatnak.

A nagyszénási Mira Csillagászati Egyesület idén is csillaglesre készül a Kiss György Csillagdában, mégpedig augusztus 9-én szombat este. Augusztus 15-én pedig a Békés Megyei Könyvtár is csatlakozik az országos Egy hét a csillagok alatt című programsorozathoz. Az érdeklődők meghallgathatnak egy izgalmas előadást dr. Barna Barnabás kutató csillagásztól, majd távcsővel kémlelhetik az eget: kis szerencsével még az elcsendesedő Perseidákat is elcsíphetik.

Csillaghullás Békésben

Fotók: Dinya Magdolna és Bencsik Ádám

Extra látvány az égen

Augusztus 12-én hajnalban nem csak hullócsillagokban gyönyörködhetünk: a Jupiter és a Vénusz alig egy fokra közelíti meg egymást az északkeleti horizont felett, erőteljes „csillagpárost” alkotva. A két bolygó augusztus 11-én és 13-án is hasonló közelségben lesz.

Ha biztosra szeretnénk menni, hogy ne az égbolt „rossz felét” kémleljük, ha már a szabadban töltjük az éjszakát, akkor érdemes a telefonunkra letölteni egy interaktív csillagtérkép alkalmazást, amellyel valós időben fedezhetjük fel az égbolt csillagait, bolygóit és egyéb égi jelenségeit. Ilyen lehet többek között a SkySafari, a Star Walk 2 vagy a Stellarium.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu