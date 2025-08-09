Csillagokat szór az éj: közeleg a Perseidák maximuma!

Augusztus közepén ismét megérkezik a nyár legnépszerűbb meteorraja, a Perseidák. A látványos égi tűzijáték idén is lenyűgözheti a csillagok szerelmeseit: a raj augusztus 12-én hajnalban éri el csúcspontját, amikor ideális körülmények között óránként akár 100 hullócsillag is felvillanhat az égen. A HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont szakemberei szerint a fényes, gyors meteorok látványa azoknak is örök élmény, akik csak egyszer pillantják meg. A Perseidák aktivitása július 17-től augusztus 24-ig tart, vagyis a csúcs előtti és utáni napokon is jó eséllyel találkozhatunk hullócsillagokkal.

A tavalyi évben is csodálatos látványt nyújtott a Perseidák. Archív fotó Beol.hu

Mikor érdemes figyelni az eget?

Ahogy a hun-ren.hu oldalon megírták, a legsűrűbb csillaghullás augusztus 12-én hajnalban várható, de az idei megfigyelést nehezítheti, hogy a Hold még éppen csak fogyóban lesz. A holdfény így sok halvány meteort elnyom, de a fényesebb darabokat ekkor is könnyen észrevehetjük.

Jó hír, hogy a Perseidák radiánsa – vagyis az a pont, ahonnan a meteorok látszólag érkeznek – már este 10 órakor is magasan, körülbelül 25 fokon jár, így nem csak hajnalban érdemes kémlelni az eget. Augusztus 12-én a radiáns az északkeleti égbolt felé, mintegy 65 fok magasan lesz, a Perseus csillagképben.

Miért ilyen látványos a Perseidák?

A meteorraj minden évben augusztusban tér vissza, amikor a Föld áthalad a 109P/Swift–Tuttle üstökös által hátrahagyott porsávon. Az apró, nagy sebességgel (akár 59 km/s) a légkörbe csapódó részecskék felizzanak, és fényes csíkot húzva tűnnek el. Bár a meteorok bárhol feltűnhetnek az égbolton, a raj kiindulópontja a Perseus irányában keresendő, így az északi féltekéről figyelhető meg legjobban.

Ha megvan a Perseus csillagkép, a Perseidákat is hamarabb megpillanthatjuk. Illusztráció: Shutterstock

Hogyan érdemes megfigyelni?

A Perseidák megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre – szabad szemmel is élvezhető a jelenség.

A sikeres hullócsillag-vadászat három alaplépése:

Keressünk sötét, fényszennyezéstől mentes helyet.

A maximum idején a holdfény miatt főként a fényesebb meteorok lesznek láthatók, de így is érdemes kint maradni.

Ne csak a Perseus csillagképet figyeljük, a meteorok az égbolt bármely részén felbukkanhatnak.

A nagyszénási Mira Csillagászati Egyesület idén is csillaglesre készül a Kiss György Csillagdában, mégpedig augusztus 9-én szombat este. Augusztus 15-én pedig a Békés Megyei Könyvtár is csatlakozik az országos Egy hét a csillagok alatt című programsorozathoz. Az érdeklődők meghallgathatnak egy izgalmas előadást dr. Barna Barnabás kutató csillagásztól, majd távcsővel kémlelhetik az eget: kis szerencsével még az elcsendesedő Perseidákat is elcsíphetik.