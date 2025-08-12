Nézzünk az ég felé: hajnalban érkeznek a legfényesebb hullócsillagok

– Ha az időjárás kegyes lesz, Magyarország több pontján, így Békés vármegyében is káprázatos látvány tárul majd a szemünk elé a Perseidák meteorrajról, amelyhez nem kell más, csak egy sötét, fényszennyezéstől mentes hely és egy kis türelem. A szakértők szerint idén is akár óránként 50-100 meteor is átszelheti az eget, és nem kizárt, hogy néhány igazán fényes tűzgolyót is láthatunk – olvasható a koponyeg.hu cikkében. Az elképesztő csillaghullás kedden éjfélkor kezdődik.

A Perseidák meteorraj látványos, égi jelenség. Fotó: Archív: Bencsik Ádám

A Perseidákat tűzgolyók is alkotják

Mint írják, a magyarországi csillagászok szerint a Perseidák legintenzívebb aktivitása várhatóan éjféltől hajnal 4 óráig lesz megfigyelhető. A legjobb esélyünk akkor van, ha éjfél után már az északkeleti égboltra szegezzük a tekintetünket, ugyanis ilyenkor a meteorok forráspontja, a Perseus csillagkép magasra emelkedik. A megfigyeléshez nem szükséges távcső, sőt, szabad szemmel élvezhető igazán a látvány. Fontos azonban, hogy a városi fények jelentősen rontják az élményt, ezért érdemes elutazni sötétebb égboltú helyekre.

A Perseidák meteorjai rendkívül gyorsak: másodpercenként 59 kilométeres sebességgel érkeznek, és rövid, de rendkívül látványos fénycsíkot hagynak maguk után.

A meteorraj különlegessége, hogy fényesebb példányaik is vannak – az úgynevezett tűzgolyók. Erről a koponyeg.hu-n olvashatunk részletesebben.