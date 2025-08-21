Agydaganattal küzd a szentandrási családapa, Attilának most minden segítség esély az életre

Még a nyár elején írtuk meg, hogy versenyt futnak az idővel egy kétgyermekes édesapa megmentéséért, aki Németországban kaphat esélyt. Akkor Attila gyógyulása érdekében Békésszentandrás polgármestere kérte fel pénzgyűjtésre a település lakóit.

A pénzgyűjtés további reményt ad a békésszentandrási kétgyermekes édesapa gyógyulására. Fotó: newjsag.hu

Elkezdődött a pénzgyűjtés, ezáltal pedig a kezelés is

Az agydaganatos beteg békésszentandrási családapa Németországban, Duderstadtban részesül egy speciális, négy kezelésből álló terápiában, amelynek teljes költsége 33 ezer euró. Az első két vakcinás kezelés finanszírozása – beleértve a diagnosztikát, a vírusokat, a leukaferezist és az első tíz napos kezelési szakaszt – megtörtént, eddig összesen körülbelül 19 ezer euróba került. Az eddigi utazásokat (1300 km) a család alapítványi és önálló szervezéssel oldotta meg. A legutóbbi kezelésről, illetve az oda- és visszavezető 40 órás vonatútról nemrég tért vissza Maczik Attila, illetve felesége, Szandra.

Enyhe javulás figyelhető meg Attila állapotában

A szarvasi Newjság legfrissebb beszámolója szerint a kezelés során a páciens baloldali izomgyengeséget tapasztalt, de a vakcinák beadása óta enyhe javulás figyelhető meg a mozgásában. Romlás nem jelentkezett, ami pozitívumként értékelhető. A terápia befejezése után – az MR-vizsgálatok függvényében – a kezeléssorozat hosszabb távon 3–6 havonta ismételhető lenne.

Rendkívül sokba kerül a kezelés

Mint írták, a terápiás sorozat harmadik és negyedik kezelésére jelenleg nincs elegendő anyagi fedezet. Egy kezelés ára 6,432–6,631 euró, azaz két kezelés költsége az aktuális árfolyamtól függően nagyjából 5–5,5 millió forint.

Több helyen is gyűjtenek a családapa gyógyulásáért

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata a további kezelések finanszírozásához szükséges anyagi segítség gyűjtésére felhívást tett közzé a település lakói felé. Az ügy a település határain túl is ismert lett. Az elmúlt hétvégén Békésszentandráson a kézműves vásárban gyűjtöttek Attilának, augusztus 20-án a Trianoni Emléktusán helyeztek ki gyűjtődobozt, illetve a szervező SZUSE futópólóturit is szervez a családapa megsegítésére.