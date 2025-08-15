26 perce
Kiderült az igazság a Békéscsabára álmodott új Pennyről
Megérkezett a hivatalos válasz a Penny Magyarországtól. A Beol.hu kérdésére elmondták, hogy valóban nyit-e újabb boltot Penny Market a békési vármegyeszékhelyen.
A Penny Magyarország folyamatosan keresi az üzletnyitási lehetőségeket, hogy kínálata még több vásárló számára elérhető legyen – írták, hozzátéve, hogy a diszkontlánc ennek részeként egy újabb békéscsabai Penny Market nyitását tervezi.
A Gyulai útról suttognak a zuhanyhíradóban
A Gyulai út és a Körte sor sarkán működött a Reál C+C raktáráruháza, amelyre 2024 áprilisában került lakat. A területen munkálatok zajlanak. Több forrásból is megerősítették: a volt raktáráruház helyén üzletházat alakítanak ki, és hogy abban több bolt kap helyet, különböző profilokkal.
Nem tudni, hogy milyen üzletek nyílnak
A szomszédos villamossági szaküzletben elmondták, hogy a tudomásuk szerint is mini bevásárlóközpont készül. Azt azonban nem tudták, hogy abban pontosan milyen üzletek nyílhatnak. Hozzátették, nem is értik, miért titkolóznak ennyire.
Felröppent a hír, de ezt nem erősítették meg
Mindenesetre felröppent a hír, hogy itt Penny Market is nyílhat. Erre konkrét választ nem adtak a Penny Magyarországnál. Jelenleg két boltjuk működik Békéscsabán:
- a Temető soron, a vasútállomás és a buszpályaudvar környékén,
- a Berényi úton, a Berényi, a Szarvasi és a Békési út nagy kereszteződésében.
A leendő Penny Market eltérő vonzáskörzeteket szolgálna ki
A leendő üzlettel kapcsolatban úgy fogalmaztak, annak nyitása nem lesz hatással a városban immár működő két bolt működésére, mivel azok eltérő vonzáskörzetet szolgálnak ki. Ahogy a helyszínről, arról sem kívántak információt adni, hogy az újabb Penny Market mikor nyithat meg. Azt ígérték, hogy amikor lesznek a részletek, közlik majd.
Mutáns őzet ejtettek el a vadászok, Jürgen nagyot nézett
Súlyosan megsérült a vétlen sofőr, a másik megállás nélkül otthagyta