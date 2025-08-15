Kiderült az igazság a Békéscsabára álmodott új Pennyről

A Penny Magyarország folyamatosan keresi az üzletnyitási lehetőségeket, hogy kínálata még több vásárló számára elérhető legyen – írták, hozzátéve, hogy a diszkontlánc ennek részeként egy újabb békéscsabai Penny Market nyitását tervezi.

Bővít a Penny Magyarország, újabb békéscsabai Penny Market nyílik. Fotó: MW

A Gyulai útról suttognak a zuhanyhíradóban

A Gyulai út és a Körte sor sarkán működött a Reál C+C raktáráruháza, amelyre 2024 áprilisában került lakat. A területen munkálatok zajlanak. Több forrásból is megerősítették: a volt raktáráruház helyén üzletházat alakítanak ki, és hogy abban több bolt kap helyet, különböző profilokkal.

Nem tudni, hogy milyen üzletek nyílnak

A szomszédos villamossági szaküzletben elmondták, hogy a tudomásuk szerint is mini bevásárlóközpont készül. Azt azonban nem tudták, hogy abban pontosan milyen üzletek nyílhatnak. Hozzátették, nem is értik, miért titkolóznak ennyire.

Felröppent a hír, de ezt nem erősítették meg

Mindenesetre felröppent a hír, hogy itt Penny Market is nyílhat. Erre konkrét választ nem adtak a Penny Magyarországnál. Jelenleg két boltjuk működik Békéscsabán:

a Temető soron, a vasútállomás és a buszpályaudvar környékén,

a Berényi úton, a Berényi, a Szarvasi és a Békési út nagy kereszteződésében.

A leendő Penny Market eltérő vonzáskörzeteket szolgálna ki

A leendő üzlettel kapcsolatban úgy fogalmaztak, annak nyitása nem lesz hatással a városban immár működő két bolt működésére, mivel azok eltérő vonzáskörzetet szolgálnak ki. Ahogy a helyszínről, arról sem kívántak információt adni, hogy az újabb Penny Market mikor nyithat meg. Azt ígérték, hogy amikor lesznek a részletek, közlik majd.