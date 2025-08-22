augusztus 22., péntek

Hatalmas elismerést zsebelt be a Békés vármegyei pékműhely

A Szentendrei Skanzenben rendezték meg a hazai kézműves pékségek és otthonsütők legnagyobb éves seregszemléjét, a Kenyérlelke Fesztivált. Az eseményen idén közel 40 pékség, illetve pékműhely mérte össze tudását és kreativitását, a fesztivál középpontjában pedig a hagyományos kovászos kenyér állt.

Vincze Attila

A Szeretetem Pékműhely vezetője, Petneházi Andrea, idén először indult a profi kategóriában, ahol az ország legismertebb kézműves pékjeivel és nagy múltú pékségekkel versenyzett. A pékműhely csapata korán kelt, és frissen sült, még meleg kenyereit vitte Szarvasról a Kenyérlelke Fesztiválra, magával hozva a szeretetet, gondoskodást és odafigyelést, amit minden egyes kovászos kenyérbe tesznek – derül ki a Szeretetem Pékműhely szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményéből.

Rangos elismerést kapott a szarvasi pékműhely
Az arany minősítést Petneházi Andrea, a Szeretetem Pékműhely vezetője vette át. Fotó: Szeretetem Pékműhely

Rangos elismerést kapott a szarvasi pékműhely

A nap folyamán a résztvevők workshopokon, kerekasztal-beszélgetéseken, valamint szakmai és baráti találkozókon vehettek részt, majd délután került sor az eredményhirdetésre. A Szeretetem Pékműhely arany minősítést kapott a fehér és félbarna kenyerek között, ezzel kiemelkedő szakmai elismerést szerezve a közel 40 induló pékség közül, és Békés vármegyéből egyedüliként.

– Hihetetlen érzés volt állni a dobogón azokkal a mesterekkel, akikre példaképként tekintek – mondta Petneházi Andrea, a pékműhely vezetője. – Ez a díj nem csupán szakmai elismerés, hanem bizonyíték arra, hogy Szarvasról prémium minőségű, szeretettel készített kovászos kenyereket vihetünk az otthonok asztalára – fogalmazott.

Büszkén képviselik termékeikkel Szarvast és Békés vármegyét

A Szeretetem Pékműhely továbbra is elkötelezett a hagyományos kovászos kenyerek készítése, a kézművesség és a prémium minőség iránt, és büszkén képviseli Szarvast és Békés vármegyét a kézműves pékségek szakmai közösségben.

 

 

