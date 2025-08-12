Erre senki nem számított: imádott pedagógusuk elköszönt

Az orosházi református iskola igazgatója 41 esztendőnyi pedagógusi és 6 év igazgatói pályafutás után nyugdíjba vonul. Víghné Pintér Lilla első és egyetlen munkahelyén, Orosházán a Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában töltötte hivatástudattal, elkötelezettséggel és szeretettel teljes éveit. Több mint négy évtizeden át tanította, nevelte és támogatta a gyermekeket, közösséget épített, példát mutatott emberségből és kitartásból. Munkásságát 2022-ben Dr. Gulyás Mihály Életmű Díjjal is elismerték.

Víghné Pintér Lilla. Forrás: Facebook

Nyugdíjba vonul igazgatónk, Víghné Pintér Lilla, 41 éve tartó pedagógusi pályafutás nem csupán hosszú időt jelent, hanem egy életművet, melynek középpontjában a tudás átadása, formálása és a következő generációk nevelése áll

– írták az iskola közösségi oldalán, ahol szakmai életútjáról részletesen is beszámolnak.