Megbüntették az ellenőrök? Még elkerülheti a pótdíj fizetését

Lényeges, minden autóst érintő változás lépett életbe Békéscsaba belvárosában a parkolási díjak tekintetében.

Júliustól emelkedtek a parkolási díjak Békéscsabán, van néhány eset, amikor elengedik a pótdíjat.

Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Július 1-jétől emelték a parkolási díjakat,

a kiemelt övezetben 560 forintot,

a normál övezetben 510 forintot

kell fizetni egy órányi parkolásért.

Békéscsaba biztosít kedvezményeket az autósok számára

Bár a díjemelés kapott némi kritikát, Szarvas Péter polgármester azt mondta, hogy egészben kell nézni a történetet, és hogy más városokhoz képest biztosítanak kedvezményeket Békéscsabán az autósoknak. Például

Békéscsabán nem kell fizetni szombaton és vasárnap a parkolásért,

Békéscsabán csak 8 és 18 óra között kell fizetni,

a békéscsabai piacnál ingyenesen lehet várakozni,

az olyan területekről, ahol nem kell fizetni a parkolásért, öt perc gyaloglással elérhető a belváros.

Nem árt az óvatosság, több helyen feltűntek a QR-kódos csalók

A közelmúltban több nagyvárosban is megjelentek a QR-kódos csalók, érdemes tehát alaposan szemügyre venni, hogy milyen matrica található a parkolóautomata oldalán, és hogy az milyen oldalra küldi el az ügyfeleket. A vagyonkezelő zrt. tapasztalata szerint Békéscsabán egyelőre nem fordult elő ilyen eset, mindenesetre nem árt az óvatosság.

Egy szakportál cikkében felhívták a figyelmet, hogy a parkolási díj fizetésekor – azért, hogy senki se válhasson a QR-kódos csalók áldozatává – érdemes előnyben részesíteni a hivatalos mobilalkalmazásokat, az SMS-kódot vagy a készpénzt.

Egyre többen fizetik a parkolási díjat mobilparkolással

A Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-nél elmondták, hogy az autósok többsége a mobilparkolás mellett tette le a voksát, egyre kevesebben vannak azok, akik inkább érméket dobálnak be a parkolóautomatákba. Nincs sem a kiemelt, sem a normál övezetben olyan terület, ahol kimondottan sok renitens, azaz nem fizető autós parkol, mindenhol ugyanolyan arányban vannak a feledékeny sofőrök, mint a szabálykövetők.

Bemennek az ügyfélszolgálatra a pótdíjra kötelezett autósok

Előfordul, hogy felkeresik az ügyfélszolgálatot a megbüntetett, pótdíjra kötelezett autósok.

Megesik ugyanis mobilparkolásnál, hogy eltévesztették a rendszámot, hogy helytelen zónakódot alkalmaztak, esetleg késedelmesen indították el a parkolást.

Azoknál, akik érmét dobálnak be a parkolóautomatába és úgy váltanak jegyet, előfordul, hogy helytelenül teszik ki a szélvédő mögé a jegyet, hogy késedelmesen vásárolnak, esetleg az, hogy lejárt a jegy.

Olyan eset nem fordult elő, hogy az ügyfél ténylegesen és időben megfizette a várakozási díjat, ám ennek ellenére pótdíjat kapott

– hangsúlyozták a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt.-nél.