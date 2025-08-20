augusztus 20., szerda

Megnéztük, milyen volt az első parasztolimpia Mezőmegyeren – galériával, videóval

Címkék#Poliák Pál#beol videó#MenőMegyer Egyesület#MenőPiknik#mezőmegyeri parasztolimpia

Futball-labda helyett szalmabála, talicska, kanna, létra lelt otthonra a mezőmegyeri sportpályán, ahol biciklikerekekből alkotva megjelent az olimpiai ötkarika is. Itt kapott helyet az első mezőmegyeri parasztolimpia a MenőMegyer Egyesület szervezésében, a hagyományteremtő szándékkal életre hívott MenőPiknik keretében. A Beol.hu is megnézte, hogy milyen feladatokkal várták a benevezett csapatokat.

Licska Balázs

Ahogy a mezőmegyeri parasztolimpia, úgy a MenőPiknik is első alkalommal kapott helyet a mezőmegyeri sportpályán a MenőMegyer Egyesület szervezésében. Poliák Pál, az egyesület elnöke elmondta, hogy a parasztolimpia ötletét ugyan átvették más településektől, a feladatokat az egyesületi tagok találták ki, visszahozva a régi korok eszközeit is, amelyekkel manapság a fiatalok leginkább csak a padláson vagy a kamrában találkozhatnak. A parasztolimpiára négytagú csapatok jelentkezhettek, akik számára tucatnyi feladattal készültek. A díjak ugyancsak autentikusak voltak, azokat például ásó, villa felhasználásával készítette a helyi kovácsmester.  

Egyszer csak jött az ötlet, hogy legyen parasztolimpia, és hozták a szerszámokat
A parasztolimpia során különleges feladatokkal készültek a szervezők a csapatoknak.
Fotó: Dinya Magdolna

A MenőPiknik lényege, hogy összehozzák a mezőmegyerieket

A hagyományteremtő szándékkal megtartott MenőPiknik pedig segít azon cél elérésében, amelyet a MenőMegyer Egyesület tagsága megfogalmazott: összehozni, egy közösségbe olvasztani a mezőmegyerieket, azokat, akik régóta a városrészben élnek, illetve azokat, akik esetleg nemrég költöztek ide – tette hozzá Poliák Pál. Az egyesület elnöke sorolta, miszerint ugrálóvárral, kéklámpás autókkal, veterán járművekkel, kutyás bemutatóval, versenyekkel, egészségügyi mérésekkel, sőt a felajánlásoknak köszönhetően ingyen dinnyével és tejjel várták a gyermekeket, az érdeklődőket a mezőmegyeri sporttelepen, a helyszínt a Mezőmegyer SE biztosította.

Egyszer csak jött az ötlet, hogy legyen parasztolimpia, és hozták a szerszámokat

Egy baráti beszélgetés során merült fel, hogy szükség lenne egy olyan programra is, amely nemcsak a gyermekeknek szól, hanem a felnőtteknek is, ráadásul vicces formában, hogy szívesen vegyenek részt benne – mesélte Győrfiné Dombi Éva, a MenőMegyer Egyesület tagja, hogy miként jött az első mezőmegyeri parasztolimpia ötlete. Elkezdtek videókat nézni, hogy további ötleteket merítsenek a feladatokkal kapcsolatban. A feladatok végrehajtásához szükséges eszközöket pedig házaktól igyekeztek begyűjteni, hiszen szükség volt például szalmabálára, talicskára, kannára, létrára, különféle kerti szerszámokra – no meg egy csomó zöldségre, főleg krumplira. 

Tucatnyi izgalmas, vicces feladatokkal várták a csapatokat a szervezők

A feladatok rendkívül különlegesek és viccesek voltak, és korántsem tűntek egyszerűnek a kívülálló számára: volt, hogy

  • arccal ellátott seprűt kellett csizmával eltalálni;
  • talicskával szlalomozva vizet hordani;
  • forgás után, szédülve célba dobni;
  • a tagoknak létrafokok között állni, majd egyszerre futni;
  • szétszórt zöldségeket bekötött szemmel gyűjteni;
  • különleges módon lépkedve zöldségeket bográcsba hordani;
  • fát fűrészelni; fatuskót minél távolabbra hajítani;
  • egyedi módon zsákban elhelyezkedve szaladni;
  • pelenkát mosni, majd szárítókötélre dobni;
  • illetve zárásként bekötött kézzel szilvás gombócot enni.

Első parasztolimpia Mezőmegyeren

Fotók: Dinya Magdolna

Fontos, hogy erősítsék a közösségeket, összehozzák az embereket

Bálint József alpolgármester, önkormányzati képviselő lényegesnek nevezte, hogy legyenek olyan programok, amelyek összehozzák az embereket, amelyek erősítik a közösségeket, és ilyennek mondta a MenőMegyer Egyesület rendezvényét is, amelyen mindenki kikapcsolódhatott, szórakozhatott, szurkolhatott. A mai világ tendenciáit figyelembe véve hangsúlyozta, hogy mennyire fontosak a személyes kapcsolatok, és hogy azokat ápolni is kell.

 

 

