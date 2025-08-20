Megnéztük, milyen volt az első parasztolimpia Mezőmegyeren – galériával, videóval

Ahogy a mezőmegyeri parasztolimpia, úgy a MenőPiknik is első alkalommal kapott helyet a mezőmegyeri sportpályán a MenőMegyer Egyesület szervezésében. Poliák Pál, az egyesület elnöke elmondta, hogy a parasztolimpia ötletét ugyan átvették más településektől, a feladatokat az egyesületi tagok találták ki, visszahozva a régi korok eszközeit is, amelyekkel manapság a fiatalok leginkább csak a padláson vagy a kamrában találkozhatnak. A parasztolimpiára négytagú csapatok jelentkezhettek, akik számára tucatnyi feladattal készültek. A díjak ugyancsak autentikusak voltak, azokat például ásó, villa felhasználásával készítette a helyi kovácsmester.

A parasztolimpia során különleges feladatokkal készültek a szervezők a csapatoknak.

Fotó: Dinya Magdolna

A MenőPiknik lényege, hogy összehozzák a mezőmegyerieket

A hagyományteremtő szándékkal megtartott MenőPiknik pedig segít azon cél elérésében, amelyet a MenőMegyer Egyesület tagsága megfogalmazott: összehozni, egy közösségbe olvasztani a mezőmegyerieket, azokat, akik régóta a városrészben élnek, illetve azokat, akik esetleg nemrég költöztek ide – tette hozzá Poliák Pál. Az egyesület elnöke sorolta, miszerint ugrálóvárral, kéklámpás autókkal, veterán járművekkel, kutyás bemutatóval, versenyekkel, egészségügyi mérésekkel, sőt a felajánlásoknak köszönhetően ingyen dinnyével és tejjel várták a gyermekeket, az érdeklődőket a mezőmegyeri sporttelepen, a helyszínt a Mezőmegyer SE biztosította.

Egyszer csak jött az ötlet, hogy legyen parasztolimpia, és hozták a szerszámokat

Egy baráti beszélgetés során merült fel, hogy szükség lenne egy olyan programra is, amely nemcsak a gyermekeknek szól, hanem a felnőtteknek is, ráadásul vicces formában, hogy szívesen vegyenek részt benne – mesélte Győrfiné Dombi Éva, a MenőMegyer Egyesület tagja, hogy miként jött az első mezőmegyeri parasztolimpia ötlete. Elkezdtek videókat nézni, hogy további ötleteket merítsenek a feladatokkal kapcsolatban. A feladatok végrehajtásához szükséges eszközöket pedig házaktól igyekeztek begyűjteni, hiszen szükség volt például szalmabálára, talicskára, kannára, létrára, különféle kerti szerszámokra – no meg egy csomó zöldségre, főleg krumplira.