A Nébih eloszlatta a tévhiteket: így tartósítsuk biztonságosan a paradicsomot

A paradicsom az egyik legkedveltebb és legsokoldalúbb alapanyag, amely nyáron bőségesen terem, és kiválóan alkalmas otthoni tartósításra. Legyen szó paradicsom befőzésről, fagyasztásról vagy aszalt paradicsomról, a megfelelő módszerek alkalmazása fontos az élelmiszerbiztonság és a minőség megőrzése érdekében. A Nébih Oktatási Programja ezért összegyűjtötte a paradicsom biztonságos tartósításához szükséges legfontosabb tudnivalókat.

A piacon most bőséges a kínálat paradicsomból. A Nébih összegyűjtötte a paradicsom biztonságos tartósításának legfontosabb tudnivalóit.

A paradicsom befőzése egyszerűen megtanulható és a helyes tartósítása kezdőknek is elengedhetetlen. A tapasztaltabbaknak is ajánlott időt szánni rá, főleg, ha a saját kertből egyszerre nagy mennyiségű friss termés áll rendelkezésre.

A paradicsompüré és paradicsomlé készítése, ahogy a Nébih ajánlja

A paradicsom tartósításának leggyakoribb módja a paradicsompüré és a paradicsomlé készítése.

Ehhez érett, egészséges paradicsomot válasszunk, amit megmosunk, feldarabolunk, majd pépesítve, sóval vagy kevés cukorral ízesítve sűrű szószt vagy levet főzünk.

Ezt steril üvegekbe töltjük, légmentesen lezárjuk, majd vízfürdőben 30-40 percig, 80-90°C-on hőkezeljük, hogy elpusztuljanak a baktériumok és hosszú ideig eltartható legyen.

A húsosabb, kevés magot tartalmazó fajták, mint a San Marzano vagy a klasszikus befőzőparadicsom, a legalkalmasabbak szószhoz és passzírozáshoz, míg nagyobb bogyójú húsparadicsomok vagy ökörszív paradicsomok ideálisak lé készítéséhez.

Így készíts biztonságosan aszalt paradicsomot

Az aszalt paradicsomot legbiztonságosabban sütőben száríthatjuk 80-90°C-on 10-12 órán át, majd légmentes edényben, hűvös, sötét helyen tároljuk. Az egyre népszerűbb olajban eltett változatnál fokozott óvatosság szükséges, mert az oxigénmentes környezetben a botulizmust okozó baktérium szaporodhat. Ezért csak teljesen kiszárított paradicsomot használjunk, előzetesen ecetes vízben savasítsuk, és a kész terméket hűtőben tároljuk, 1-2 héten belül fogyasszuk is el. Gyanús jelek (szag, buborék, opálos olaj) esetén ne fogyasszuk. Aszaláshoz a kisebb, tömör, kevés vizet tartalmazó fajták, például a Principe Borghese vagy a hosszúkás szilva paradicsomok a legjobbak – így tájékoztat a portal.nebih.gov.hu oldala.