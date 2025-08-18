1 órája
A Nébih eloszlatta a tévhiteket: így tartósítsuk biztonságosan a paradicsomot
A nyáron sok paradicsom terem, ami nemcsak finom, hanem kiválóan alkalmas az otthoni tartósításra is. A Nébih elmagyarázza, hogyan tartósítsuk biztonságosan a paradicsomot.
A paradicsom az egyik legkedveltebb és legsokoldalúbb alapanyag, amely nyáron bőségesen terem, és kiválóan alkalmas otthoni tartósításra. Legyen szó paradicsom befőzésről, fagyasztásról vagy aszalt paradicsomról, a megfelelő módszerek alkalmazása fontos az élelmiszerbiztonság és a minőség megőrzése érdekében. A Nébih Oktatási Programja ezért összegyűjtötte a paradicsom biztonságos tartósításához szükséges legfontosabb tudnivalókat.
A paradicsom befőzése egyszerűen megtanulható és a helyes tartósítása kezdőknek is elengedhetetlen. A tapasztaltabbaknak is ajánlott időt szánni rá, főleg, ha a saját kertből egyszerre nagy mennyiségű friss termés áll rendelkezésre.
A paradicsompüré és paradicsomlé készítése, ahogy a Nébih ajánlja
A paradicsom tartósításának leggyakoribb módja a paradicsompüré és a paradicsomlé készítése.
- Ehhez érett, egészséges paradicsomot válasszunk, amit megmosunk, feldarabolunk, majd pépesítve, sóval vagy kevés cukorral ízesítve sűrű szószt vagy levet főzünk.
- Ezt steril üvegekbe töltjük, légmentesen lezárjuk, majd vízfürdőben 30-40 percig, 80-90°C-on hőkezeljük, hogy elpusztuljanak a baktériumok és hosszú ideig eltartható legyen.
- A húsosabb, kevés magot tartalmazó fajták, mint a San Marzano vagy a klasszikus befőzőparadicsom, a legalkalmasabbak szószhoz és passzírozáshoz, míg nagyobb bogyójú húsparadicsomok vagy ökörszív paradicsomok ideálisak lé készítéséhez.
Így készíts biztonságosan aszalt paradicsomot
Az aszalt paradicsomot legbiztonságosabban sütőben száríthatjuk 80-90°C-on 10-12 órán át, majd légmentes edényben, hűvös, sötét helyen tároljuk. Az egyre népszerűbb olajban eltett változatnál fokozott óvatosság szükséges, mert az oxigénmentes környezetben a botulizmust okozó baktérium szaporodhat. Ezért csak teljesen kiszárított paradicsomot használjunk, előzetesen ecetes vízben savasítsuk, és a kész terméket hűtőben tároljuk, 1-2 héten belül fogyasszuk is el. Gyanús jelek (szag, buborék, opálos olaj) esetén ne fogyasszuk. Aszaláshoz a kisebb, tömör, kevés vizet tartalmazó fajták, például a Principe Borghese vagy a hosszúkás szilva paradicsomok a legjobbak – így tájékoztat a portal.nebih.gov.hu oldala.
Az éretlen paradicsom nyersen nem ajánlott, mert toxint tartalmaz, de főzve vagy sütve biztonságos. Minden paradicsom tartósításához fontos a helyes módszerek ismerete az élelmiszerbiztonság érdekében.
Ez jelentheti a mennyországot a paradicsomnak!
Az extrém hőség, az erős UV-sugárzás, az aszály és az árvizek váltakozása, a tomboló viharok, a hirtelen megváltozó hőmérséklet-különbség generálta jégeső lezúdulása teljesen letarolhatja a konyhakert összes növényét. Lehoczkiné Megyik Erika, a paradicsomok királynője előállt egy olyan trükkel, mely a mennyországot jelenti a paradicsom számára, ezt korábbi cikkünkben megosztottuk.
