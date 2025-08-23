augusztus 23., szombat

38 perce

Javultak az adminisztrációs munka körülményei

A hivatali munkához szükséges modern, új eszközöket szereztek be a békési faluban. A dolgozók már mindet használják.

Beol.hu
Csanádapácán Erdős Norbert és Mórocz Ildikó. fotó: BMH

A Magyar Falu Program pályázati kiírására a Csanádapáca Közös Önkormányzati Hivatal is pályázott. Nyert 6 millió forintot eszközbeszerzésre – ezt a helyszínen jelentette be Erdős Norbert, a 4. számú választókerület országgyűlési képviselője. A csanádapácai polgármesteri hivatalban Mórocz Ildikó polgármester fogadta a politikust és megmutatta, hogy a 2024-es pályázati sikernek már élvezői, mert megvették a hivatali székeket, az asztali számítógépeket, a monitorokat, a fénymásolót, a tápegységeket.

Az is cél volt (ahogy erről korábban Kisdombegyház polgármesteri hivatalában tartott sajtótájékoztatón beszámoltunk), hogy a dolgozók munkakörülményei is javuljanak.

 

 

