Szomorú a túlfőzött pálinkák sorsa, de ennél még rosszabb is történhet, ha nem tartunk be néhány szabályt

– A legalapvetőbb előírás, hogy magánfőzőként bárki – aki elmúlt 18 éves és gyümölcsöt termeszt –, a saját tulajdonú gyümölcséből, abból származó alapanyagából állíthat elő párlatot. A jövedéki jogszabályok alapján, egy adott évben, háztartásonként, vagy csak bérfőzetőként vagy csak magánfőzőként lehet párlatot előállíttatni vagy előállítani, tehát nem lehet ugyanazon évben főzdében főzetni és otthon is főzni. Magánfőzőként évente legfeljebb 86 liter párlat állítható elő jövedékiadó-mentesen. Ha egy háztartásban több magánfőző él, az éves kedvezményes mennyiség személyenként összeadódik – olvasható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal párlatfőzés időszakát érintő közleményében. A pálinkafőzés szabályait nem szabad félvállról venni.

Pálinkafőzés: a magánfőzött párlatot csak a magánfőző, családtagjai és vendégei fogyaszthatják el. Fotó: MW-archív

Beköszöntött a pálinkafőzés időszaka

Mint írják, a párlat legfeljebb 100 liter űrtartalmú, saját, vagy társtulajdonosként birtokolt desztillálóberendezéssel állítható elő, melyet megszerzéskor a lakóhely szerinti önkormányzathoz be kell jelenteni, de bármely bejelentett adat változását is 15 napon belül jelezni kell. A berendezés birtoklásához jövedéki típusú engedély nem kell, azonban a tulajdonszerzést igazoló iratot meg kell őrizni, egy ellenőrzésnél pedig be kell azt mutatni.

Emellett a párlatfőzés különböző folyamatait is be kell jelenteni a NAV-hoz. A nyilatkozatok a papír alapon történő benyújtás mellett, elektronikusan is megtehetők és beküldhetők az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) használatával.

Ahogy az a közleményben olvasható, a párlatfőző házilag is előállítható, ezt a NAV_J37 jelű (Kérelem a Jöt. szerinti tevékenységek nyilvántartásba vételére) űrlapon kell bejelenteni. Szintén be kell jelenteni – megkezdés előtt – a párlat előállításának szándékát, a NAV_J49 jelű (Bejelentés a magánfőzött párlat előállításáról) űrlapon, a lakóhely szerint illetékes adóhatóságnál. Ez alapján a NAV magánfőzöttpárlat-származási igazolást küld az előállított párlat jogszerű eredetének igazolására.

A magánfőzött párlatot nem fogyaszthatja bárki

Ha több párlatot állítottak elő, mint amit bejelentettek – de annak mennyisége nem haladja meg a 86 litert –, akkor a különbözetről, a tárgyév végéig, tájékoztatni kell a NAV-ot, a NAV_J49 jelű nyomtatványon. Az évente előállítható 86 liter párlatmennyiség túllépését pedig a NAV_J42 jelű (Egyéb jövedéki szakterületi bejelentések, kérelmek, nyilatkozatok) nyomtatványon kell bejelenteni. A többletmennyiséget meg kell semmisíteni, a NAV-val egyeztetett módon.