Keményen belelépett a fékbe az oktató – videón az ijesztő jelenet

Verőfényes nappal történt az az ijesztő jelenet, mely nagyon sok autós rémálmában szerepel. Egy fiatal, tanulóvezető lány és oktatója haladt Orosháza környékén. Az oktató, Megyesi Dávid éppen arról beszélt tanítványának, hogy mire figyeljen vezetés közben, hogyan érzékelje a váratlan helyzeteket, például a vadak felbukkanását, amikor váratlanul egy őz ugrott ki eléjük. Szerencsére az oktatónak a reakcióideje gyors volt.

A vadak, például egy őz felbukkanása az autó előtt, valódi, balesetveszélyes szituáció. Fotó: MW Archívum

Az őz az autó elé ugrott, az oktatót sokan dicsérték

Persze a hozzászólások sem maradtak el. Az egyik olvasó rögtön meg is írta, hogy rendes az autósiskolától, hogy fizetett statisztaként alkalmazza az őzeket. Nagy riszpekt miatta. Más egy jótanáccsal is szolgált, miszerint gyorsabban kell menni és akkor mögötted szalad át.

Az oktatót persze nagyon sokan meg is dicsérték:

Dávid, a reakciód nagyon ott van ahol kell és ez a nyugodtság, ahogy kezelted, le a kalappal előtted!

Na, ez egy igen jó oktató videó lett!

Ezt be vonzottad! Nagyon jól oktatsz!

Szépen lereagáltátok mind a ketten.

Végre egy ember, aki tényleg oktatni akar. Bár azért a szarvast nem kellett volna beszervezni.

Te rendelted nem? Cuki volt. Gondolom volt nadrágcsere. Amúgy le a kalappal!

A hozzászólások további részében a személyes élmények sem maradhattak el.

Hát velem üvöltött volna az oktatóm, ha neki kellett volna fékeznie... Annyira hatásos volt ez a módszer, hogy azóta se vezetek...

Tavaly kettőt fogtam csak, azóta inkább kerülök és csak pályázok éjszaka. Nagyon jó volt a reakció, nem a tanulón múlott a helyzet.

Két éve, mikor Olaszba mentünk nyaralni, át kellett menni Szekszárdra, mert onnét mentünk busszal. Pörböly és Baja közt a szalagkorlát mögött tőlünk körülbelül egy méterre állt egy kapitális szarvas. Éjjel kettőkor.... Szerencse, anyum észrevette, én nem. De amikor visszapörgettem, rájöttem láttam, perifériából... A hideg kirázott.

Pontosan ezért nincsen semmi, ami zavarhatjava perifériás látásomat a szélvédőnél! Példul a visszapillantóra akasztott légfrissítő, vagy csecsebecse szerintem a legrosszabb, mert a folyamatos mozgásával elvonja a figyelmedet tudat alatt, így több idő reagálni, ha valami mozdul az út szélén túl.

Az őz az egyik legelterjedtebb hazai nagyvadfaj, országosan több százezer, míg megyénkben több tízezer példány él. Párzása július második felétől augusztus közepéig tart. Ilyenkor az állatok aktívabbak, többet mozognak nappal is, és gyakran keresztezik a közutakat. Július közepétől heteken át találkozhatunk az utak mellett kószáló és arra kifutó őzekkel.