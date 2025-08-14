Kitti megmondta a tutit, ezért éri meg a fiataloknak a fix 3 százalékos lakáshitel

Szeptember 1-jével indul a rendszerváltás óta legnagyobb állami otthonteremtési támogatás a fiataloknak. A fix 3 százalékos kamatozású, akár 25 éves futamidővel és 10 százalékos önerővel elérhető lakáshitel soha nem látott lehetőséget nyit azok számára, akik első lakás vagy ház vásárlásában gondolkodnak – írták az Otthon Start program honlapján, ahol kiemelték, hogy sok magyar városban az albérleti díjak magasabbak, mint a programban vállalt havi törlesztőrészlet.

A fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel, az Otthon Start program komoly segítséget jelent a fiataloknak.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Egyedülállók, gyermektelen fiatalok is kaphatnak lakáshitelt

Az Otthon Start program honlapján részletesen ismertették, hogy maximum 100 millió forintos lakást vagy 150 millió forintos házat lehet a hitel révén vásárolni, a négyzetméterár nem lehet több 1,5 millió forintnál. 18 éves kor felett bárki élhet vele, aki teljesíti a feltételeket. Egyedülállók, gyermektelen fiatalok is kaphatnak lakáshitelt – legfeljebb 50 millió forintot és maximum 25 évre –, amely a családosok esetében kombinálható más támogatásokkal is.

Nem mindegy, hogy egy fiatal hol él

Régen vagy szülői segítséggel tudtak első lakást vagy házat vásárolni a fiatalok, vagy nagyon sok évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy megteremtsék első otthonukat – mondta egy békéscsabai fiatal, aki szerint komoly segítséget jelent a fiataloknak a hamarosan induló Otthon Start program. Kitti szerint nagyon nem mindegy, hogy egy fiatal, aki elkezdi az önálló életét,

albérleti díjat fizet és más lakásában, házában tengődik,

vagy saját ingatlanában él és inkább hitelt törleszt.

A saját otthon a szabadság, az önállóság helyszíne is

Egy albérletben az ember kiszolgáltatott helyzetben van, az albérleti díj is ingadozhat. Mindenki jobban érzi magát saját otthonában, amit a kedve szerint alakíthat. A fiataloknak fontos, hogy a saját szabályaik szerint élhessenek, egy saját otthon a szabadság, az önállóság helyszíne is

– folytatta.

Hangsúlyozta, hogy egy saját ingatlan a mai világban biztonságot, tervezhetőséget is jelent, ami a családalapításban ugyancsak lényeges.

Az építőipart is lendítheti, újabb munkahelyeket hozhat az Otthon Start program

A kormány által indított Otthon Start programban elérhető fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel kombinálható más támogatásokkal is. Ilyen például a falusi CSOK, a családi otthonteremtési kedvezményt, amelynek köszönhetően a kistelepüléseken is emelkedhet a lakosságszám. Úgy véli, a program az építőipart ugyancsak lendítheti: újabb otthonok épülhetnek, a meglévő lakásokat, házakat pedig korszerűsítik, mindezzel újabb munkahelyeket teremthetnek.