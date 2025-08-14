4 órája
Kitti megmondta a tutit, ezért éri meg a fiataloknak a fix 3 százalékos lakáshitel
Hamarosan indul az a program, amely komoly segítséget jelent az első lakás vagy ház vásárlásában. Az Otthon Start program lényege, hogy állami támogatással rendkívül kedvező, fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel igényelhető az első otthon megszerzéséhez. Egy békéscsabai fiatal nyilatkozott arról, hogy ez szerinte ténylegesen mekkora segítséget jelent, megéri-e élni a kínálkozó lehetőséggel.
Szeptember 1-jével indul a rendszerváltás óta legnagyobb állami otthonteremtési támogatás a fiataloknak. A fix 3 százalékos kamatozású, akár 25 éves futamidővel és 10 százalékos önerővel elérhető lakáshitel soha nem látott lehetőséget nyit azok számára, akik első lakás vagy ház vásárlásában gondolkodnak – írták az Otthon Start program honlapján, ahol kiemelték, hogy sok magyar városban az albérleti díjak magasabbak, mint a programban vállalt havi törlesztőrészlet.
Egyedülállók, gyermektelen fiatalok is kaphatnak lakáshitelt
Az Otthon Start program honlapján részletesen ismertették, hogy maximum 100 millió forintos lakást vagy 150 millió forintos házat lehet a hitel révén vásárolni, a négyzetméterár nem lehet több 1,5 millió forintnál. 18 éves kor felett bárki élhet vele, aki teljesíti a feltételeket. Egyedülállók, gyermektelen fiatalok is kaphatnak lakáshitelt – legfeljebb 50 millió forintot és maximum 25 évre –, amely a családosok esetében kombinálható más támogatásokkal is.
Nem mindegy, hogy egy fiatal hol él
Régen vagy szülői segítséggel tudtak első lakást vagy házat vásárolni a fiatalok, vagy nagyon sok évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy megteremtsék első otthonukat – mondta egy békéscsabai fiatal, aki szerint komoly segítséget jelent a fiataloknak a hamarosan induló Otthon Start program. Kitti szerint nagyon nem mindegy, hogy egy fiatal, aki elkezdi az önálló életét,
- albérleti díjat fizet és más lakásában, házában tengődik,
- vagy saját ingatlanában él és inkább hitelt törleszt.
A saját otthon a szabadság, az önállóság helyszíne is
Egy albérletben az ember kiszolgáltatott helyzetben van, az albérleti díj is ingadozhat. Mindenki jobban érzi magát saját otthonában, amit a kedve szerint alakíthat. A fiataloknak fontos, hogy a saját szabályaik szerint élhessenek, egy saját otthon a szabadság, az önállóság helyszíne is
– folytatta.
Hangsúlyozta, hogy egy saját ingatlan a mai világban biztonságot, tervezhetőséget is jelent, ami a családalapításban ugyancsak lényeges.
Az építőipart is lendítheti, újabb munkahelyeket hozhat az Otthon Start program
A kormány által indított Otthon Start programban elérhető fix 3 százalékos kamatozású lakáshitel kombinálható más támogatásokkal is. Ilyen például a falusi CSOK, a családi otthonteremtési kedvezményt, amelynek köszönhetően a kistelepüléseken is emelkedhet a lakosságszám. Úgy véli, a program az építőipart ugyancsak lendítheti: újabb otthonok épülhetnek, a meglévő lakásokat, házakat pedig korszerűsítik, mindezzel újabb munkahelyeket teremthetnek.
Békéscsabán ennyi ingatlan felel meg a feltételeknek
