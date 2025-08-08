augusztus 8., péntek

Hírösszefoglaló

1 órája

Fejlődés otthonteremtésben és gasztronómiában: fókuszban az Otthon Start és a békési ízek

Címkék#beol videó#Otthon Start#szilvalekváros kolbász#tortája#szakember#kormány#baleset#cukrászmester#hírösszefoglaló

A lakáspiac élénkülését várják szeptembertől a kormány új hitelprogramjától. Az Otthon Start kedvező feltételekkel segíti az első otthonukat vásárlókat, miközben korábbi tapasztalatok és tanácsok is segítenek a tudatos döntésben. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 8-án.

A kormány szeptembertől indítja el az Otthon Start hitelprogramot, amely a rendszerváltás óta az egyik legnagyobb otthonteremtési kezdeményezésnek ígérkezik. Az első lakásvásárlóknak akár 50 millió forintos, 25 évre felvehető kölcsönt kínál 10 százalékos önerő mellett, végig fix, 3 százalékos kamattal. A konstrukció életkori megkötés nélkül, legfeljebb 50 százalékos tulajdonrésszel is elérhető. A cél, hogy a következő öt évben akár 50 ezer új lakás épüljön.

Az Otthon Start Program fix 3 százalékos kamatot nyújt
Az Otthon Start Program segít az első saját lakás megszerzésében. Fotó: Gettyimages

Az Otthon Start Program főbb elemei

A jelenlegi Otthon Start a korábbi hibák kiküszöbölésére törekszik. A részvétel feltételei között szerepel a legalább kétéves TB-jogviszony, és nincs életkori megkötés. A kormány számításai szerint ezzel:

  • évente 25–30 ezer lakás átadása érhető el,
  • a piaci kamatoknál jóval kedvezőbb, fix 3 százalékos kamatozás biztosított,
  • az árak elszállását a használt lakásokra érvényes 100 milliós, az új lakásokra vonatkozó 150 milliós értékhatár, valamint a másfél millió forintos négyzetméterár-plafon fékezi.

Keményen belelépett a fékbe az oktató – videón az ijesztő jelenet

Minden autós rémálma vált valóra, fényes nappal. Egy fiatal, tanulóvezető lány haladt oktatójával Orosháza környékén, amikor egy őz ugrott ki a jármű elé.

Ennyibe kerülhet a nagyon várt finomság, ami néhány nap múlva lesz kapható - videóval

Bár még néhány nap hátravan a hivatalos árusítás megkezdéséig, máris tömegek szeretnék megkóstolni a gyulai Kézműves Cukrászda két szakembere, Balogh László és Kis Roland cukrászmesterek „DCJ Stílusgyakorlat” fantázianevű tortáját. Ez a finomság nyerte idén a Magyarország tortája címet, míg a cukormentes kategóriában a váci Édes Vonal Cukrászda csokoládés-meggyes „Álmodozó” tortája lett a győztes. Kiderült az is, hogy mennyibe kerülhetnek a torták.

Magyarország tortája, a DCJ Stílusgyakorlat árusításának megkezdését nagyon sokan várják  Fotó: Dinya Magdolna

Bemutatjuk az év borászát, vendégünk Sajben György

Stúdiónk vendége volt a békéscsabai Sajben György, akit a Szent Vince Borrend Békés Megyei Lovagi Széke idén az Év borászának választott.

Sajben György volt a vendégünk. Fotó: Beol.hu

Szörnyű baleset: a fák közé csapódott egy személyautó 

Korán reggel rohantak a tűzoltók. A mentők is a helyszínre siettek, akadt feladatuk.

Teljes útlezárás: személyautó és mezőgazdasági gép ütközött 

Baleset miatt állt a forgalom. A mentők is a helyszínre érkeztek, kiderült, milyen feladataik akadtak.

Videón a botrány: alig hittük el, mit üvöltött magából kifordulva az autós a gyereknek - galériával

Furcsa fordulatot vett a gyomaendrődi rendezvény. Egy trágár autós kiabálással rontotta el a hangulatot a Volkswagen-találkozón: gyerekeket szidott nyilvánosan.

Trágár autós: gyerekeket sértegetett egy sofőr a VW-találkozón - a jelenet felháborodást keltett

Ezt meg kell kóstolni: igazi különlegesség a békési szilvalekváros kolbász – videóval

Igazi kolbászkülönlegességet kínál a Békési Húsmanufaktúra. A szilvalekváros kolbásznak az elmúlt években már kialakult egy törzsközönsége is, a szakember azt is elárulta, hogy kik kedvelik leginkább az ínyencséget.

Traditional,Hungarian,Smoked,Sausage,With,Pepper,,Garlic,And,Rosemary,On
A szilvalekváros kolbász egyedi ízvilágát sokan kedvelik. Fotó: Illusztráció
@bekesi_husmanufaktura Ezt a különlegességet neked is meg kell kóstolnod 🤩🥓👌 Tradicionális recept, egy kis csavarral! 😋 Irány a bekesikolbasz.hu! ☝️📲🤩 #bekesihus #magyar #bekesi #hus #étel #foodlover #kolbász #egészség #hogyankészült #békési #salami #hungary #legjobb#minőség #szilvalekváros #tökéletes ♬ original sound - Békési Húsmanufaktúra

 

