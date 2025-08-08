Fejlődés otthonteremtésben és gasztronómiában: fókuszban az Otthon Start és a békési ízek

A kormány szeptembertől indítja el az Otthon Start hitelprogramot, amely a rendszerváltás óta az egyik legnagyobb otthonteremtési kezdeményezésnek ígérkezik. Az első lakásvásárlóknak akár 50 millió forintos, 25 évre felvehető kölcsönt kínál 10 százalékos önerő mellett, végig fix, 3 százalékos kamattal. A konstrukció életkori megkötés nélkül, legfeljebb 50 százalékos tulajdonrésszel is elérhető. A cél, hogy a következő öt évben akár 50 ezer új lakás épüljön.

Az Otthon Start Program segít az első saját lakás megszerzésében. Fotó: Gettyimages

Az Otthon Start Program főbb elemei

A jelenlegi Otthon Start a korábbi hibák kiküszöbölésére törekszik. A részvétel feltételei között szerepel a legalább kétéves TB-jogviszony, és nincs életkori megkötés. A kormány számításai szerint ezzel:

évente 25–30 ezer lakás átadása érhető el,

a piaci kamatoknál jóval kedvezőbb, fix 3 százalékos kamatozás biztosított,

az árak elszállását a használt lakásokra érvényes 100 milliós, az új lakásokra vonatkozó 150 milliós értékhatár, valamint a másfél millió forintos négyzetméterár-plafon fékezi.

