Fejlődés otthonteremtésben és gasztronómiában: fókuszban az Otthon Start és a békési ízek
A lakáspiac élénkülését várják szeptembertől a kormány új hitelprogramjától. Az Otthon Start kedvező feltételekkel segíti az első otthonukat vásárlókat, miközben korábbi tapasztalatok és tanácsok is segítenek a tudatos döntésben. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 8-án.
A kormány szeptembertől indítja el az Otthon Start hitelprogramot, amely a rendszerváltás óta az egyik legnagyobb otthonteremtési kezdeményezésnek ígérkezik. Az első lakásvásárlóknak akár 50 millió forintos, 25 évre felvehető kölcsönt kínál 10 százalékos önerő mellett, végig fix, 3 százalékos kamattal. A konstrukció életkori megkötés nélkül, legfeljebb 50 százalékos tulajdonrésszel is elérhető. A cél, hogy a következő öt évben akár 50 ezer új lakás épüljön.
Az Otthon Start Program főbb elemei
A jelenlegi Otthon Start a korábbi hibák kiküszöbölésére törekszik. A részvétel feltételei között szerepel a legalább kétéves TB-jogviszony, és nincs életkori megkötés. A kormány számításai szerint ezzel:
- évente 25–30 ezer lakás átadása érhető el,
- a piaci kamatoknál jóval kedvezőbb, fix 3 százalékos kamatozás biztosított,
- az árak elszállását a használt lakásokra érvényes 100 milliós, az új lakásokra vonatkozó 150 milliós értékhatár, valamint a másfél millió forintos négyzetméterár-plafon fékezi.
Keményen belelépett a fékbe az oktató – videón az ijesztő jelenet
Minden autós rémálma vált valóra, fényes nappal. Egy fiatal, tanulóvezető lány haladt oktatójával Orosháza környékén, amikor egy őz ugrott ki a jármű elé.
Ennyibe kerülhet a nagyon várt finomság, ami néhány nap múlva lesz kapható - videóval
Bár még néhány nap hátravan a hivatalos árusítás megkezdéséig, máris tömegek szeretnék megkóstolni a gyulai Kézműves Cukrászda két szakembere, Balogh László és Kis Roland cukrászmesterek „DCJ Stílusgyakorlat” fantázianevű tortáját. Ez a finomság nyerte idén a Magyarország tortája címet, míg a cukormentes kategóriában a váci Édes Vonal Cukrászda csokoládés-meggyes „Álmodozó” tortája lett a győztes. Kiderült az is, hogy mennyibe kerülhetnek a torták.
Bemutatjuk az év borászát, vendégünk Sajben György
Stúdiónk vendége volt a békéscsabai Sajben György, akit a Szent Vince Borrend Békés Megyei Lovagi Széke idén az Év borászának választott.
Szörnyű baleset: a fák közé csapódott egy személyautó
Korán reggel rohantak a tűzoltók. A mentők is a helyszínre siettek, akadt feladatuk.
Teljes útlezárás: személyautó és mezőgazdasági gép ütközött
Baleset miatt állt a forgalom. A mentők is a helyszínre érkeztek, kiderült, milyen feladataik akadtak.
Videón a botrány: alig hittük el, mit üvöltött magából kifordulva az autós a gyereknek - galériával
Furcsa fordulatot vett a gyomaendrődi rendezvény. Egy trágár autós kiabálással rontotta el a hangulatot a Volkswagen-találkozón: gyerekeket szidott nyilvánosan.
Ezt meg kell kóstolni: igazi különlegesség a békési szilvalekváros kolbász – videóval
Igazi kolbászkülönlegességet kínál a Békési Húsmanufaktúra. A szilvalekváros kolbásznak az elmúlt években már kialakult egy törzsközönsége is, a szakember azt is elárulta, hogy kik kedvelik leginkább az ínyencséget.