Megható pillanatokkal emlékeztek: szeretett gyógyítójukról nevezték el a rendelőt - galériával

Nincs olyan lakója ennek a településnek, aki ne emlékezne jó szívvel egykori gyógyítójukra, egy orvosra, aki évtizedeken át meghatározója volt a helyi egészségügyi ellátórendszernek. Névadóra készülődtek vasárnap, a falunap egyik emlékezetes és szép programja volt a lakossági kezdeményezés. Mutatjuk, hogyan vált valóra.

Csete Ilona

Csanádapáca központjában szépen rendezett a környezet. Itt fogadja a betegeket az orvosi rendelő. Mostantól a nagy tiszteletnek örvendő, néhai dr. Ludvigh Pál nevét viseli, aki 1962-ben érkezett a településre. Munkája, önzetlen hozzáállása örök emléket hagyott a csanádapácaiakban.

Az orvosi rendelő gyógyítójuk nevét viseli
Az orvosi rendelő mostantól dr. Ludvigh Pál nevét viseli lakossági kezdeményezésre. A szerző felvétele

Az orvosi rendelő gyógyítójuk nevét viseli

Lakossági kezdeményezésre róla nevezték el Csanádapácán, a Horváth Lajos téren álló orvosi rendelőt. A névadó ünnepséget a falunapon, vasárnap délután tartották, nagyon sokan érkeztek.

Mórocz Ildikó polgármester köszöntője után, az egykori barát, Lenti Lászlót emlékezett meg Pali bácsiról, felidézte sakkpartijaikat. Majd Czikó Pálné Ludvigh Erzsébet ismertette édesapja életútját. A doktor dédunokája, Harmati Noé is készült, szavalatával nagy tetszést aratott. A család jóvoltából egy kiállítást rendeztek be, az orvos személyes tárgyai és fotók láthatók a rendelő várótermében.

Az orvosi rendelő épületén ezután lelepleztek két táblát: egyiken dr. Ludvigh Pálnak állítottak emléket, a másikon pedig 1877-től felsorolták a községben dolgozó orvosok neveit.

Az orvosi rendelő mostantól dr. Ludvigh Pál nevét viseli

Fotók: Csete Ilona

 

 

