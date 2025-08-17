2 órája
Megható pillanatokkal emlékeztek: szeretett gyógyítójukról nevezték el a rendelőt - galériával
Nincs olyan lakója ennek a településnek, aki ne emlékezne jó szívvel egykori gyógyítójukra, egy orvosra, aki évtizedeken át meghatározója volt a helyi egészségügyi ellátórendszernek. Névadóra készülődtek vasárnap, a falunap egyik emlékezetes és szép programja volt a lakossági kezdeményezés. Mutatjuk, hogyan vált valóra.
Csanádapáca központjában szépen rendezett a környezet. Itt fogadja a betegeket az orvosi rendelő. Mostantól a nagy tiszteletnek örvendő, néhai dr. Ludvigh Pál nevét viseli, aki 1962-ben érkezett a településre. Munkája, önzetlen hozzáállása örök emléket hagyott a csanádapácaiakban.
Az orvosi rendelő gyógyítójuk nevét viseli
Lakossági kezdeményezésre róla nevezték el Csanádapácán, a Horváth Lajos téren álló orvosi rendelőt. A névadó ünnepséget a falunapon, vasárnap délután tartották, nagyon sokan érkeztek.
Mórocz Ildikó polgármester köszöntője után, az egykori barát, Lenti Lászlót emlékezett meg Pali bácsiról, felidézte sakkpartijaikat. Majd Czikó Pálné Ludvigh Erzsébet ismertette édesapja életútját. A doktor dédunokája, Harmati Noé is készült, szavalatával nagy tetszést aratott. A család jóvoltából egy kiállítást rendeztek be, az orvos személyes tárgyai és fotók láthatók a rendelő várótermében.
Az orvosi rendelő épületén ezután lelepleztek két táblát: egyiken dr. Ludvigh Pálnak állítottak emléket, a másikon pedig 1877-től felsorolták a községben dolgozó orvosok neveit.
Az orvosi rendelő mostantól dr. Ludvigh Pál nevét viseliFotók: Csete Ilona
