Illegális fogás

3 órája

Orvhalász okozta a halak tömeges pusztulását a holtágon

Halak tetemeit találták a Félhalmi-holtág felszínén, miután hatvanméteres hálót feszítettek ki keresztben a vízen. Sejtik, ki állhat az orvhalászat mögött.

Beol.hu

Halak tetemei lebegtek a Félhalmi-holtág felszínén, miután valaki csaknem hatvanméteres orvhálót feszített ki a vízen – számolt be róla a pecaverzum.hu. A tiltott eszköz a holtág teljes szélességében elzárta az utat a halak előtt. A videót, amelyen a háló és a döglött halak láthatók, egy Facebook-csoportban tették közzé július 29-én. A felvétel készítője elmondta, már július 15-én észlelték a hálót, és szerinte a bejelentést követően nem történt intézkedés az orvhalászat ügyében. A terület kezelője, a Körösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KHESZ) azonban cáfolta ezt az állítást.

Orvhalászat a Félhalmi-holtágon
Az orvhalász egy hatvanméteres hálót feszített ki a vízen. Illusztráció: Shutterstock

Orvhalászat a holtágon: több hal is elpusztult

Nemes Attila ügyvezető igazgató a pecaverzum.hu megkeresésére elmondta: a hálót már a videó megjelenése előtt közel két héttel eltávolították, és halőreik folyamatosan figyelték a helyszínt. 

– Elég amatőr volt, aki ezt csinálta, de fogott halat vele, mivel jó a vizeink halállománya. A kisebb része pusztult el, a legtöbbet még élve visszaengedtük a vízbe – közölte.

Bár sejtik, ki állhat a történtek mögött, tettenérés nem történt. Az ügyvezető hangsúlyozta: az orvhalászat a Körösök vidékén ma már ritka, az idei évben ez volt az első eset. A mostani ügyet kirívónak nevezte, és hozzátette, hogy a területet a jövőben is fokozottan figyelik.

A KHESZ arra kéri a horgászokat és a vízparton tartózkodókat, hogy hasonló esetek észlelésekor azonnal értesítsék a vízterület hivatásos halőrét.

 

 

