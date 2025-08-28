augusztus 28., csütörtök

Országgyűlési választás

Bemutatta a Jobbik a jelöltjét a 2-es választókerületben

Címkék#Szalkai Imre#választás#országgyűlési választás#Jobbik

A Jobbik bejelentette Békés vármegye 2-es számú választókerületének országgyűlési képviselőjelöltjét.

Papp Gábor
Jövő tavasszal választ az ország.

Fotó: MW-archívum

Mint kiemelték, a Jobbik Magyarországért Mozgalom önállóan indul a 2026-os országgyűlési választáson, és mind a 106 választókerületben indít egyéni jelöltet. Békés vármegye 2-es számú választókerületében Szalkai Imre indul a párt színeiben. Ahogy a párt közleményében olvasható, Szalkai Imre Békés városában született, tanulmányait is ott végezte. Két leánygyermek édesapja. Egy ritkaságszámba menő szakmát tudhat magáénak, amire legjobban a nemzetközileg elismert építőmesteri cím illik.

 


 

 

