Bemutatta a Jobbik a jelöltjét a 2-es választókerületben

Mint kiemelték, a Jobbik Magyarországért Mozgalom önállóan indul a 2026-os országgyűlési választáson, és mind a 106 választókerületben indít egyéni jelöltet. Békés vármegye 2-es számú választókerületében Szalkai Imre indul a párt színeiben. Ahogy a párt közleményében olvasható, Szalkai Imre Békés városában született, tanulmányait is ott végezte. Két leánygyermek édesapja. Egy ritkaságszámba menő szakmát tudhat magáénak, amire legjobban a nemzetközileg elismert építőmesteri cím illik.