28 perce

Elmarad a hétvége egyik legjobban várt programja

Az ország legnagyobb részén kellemetlenre fordult időjárás miatt elmarad a hétvége egyik legjobban várt programja.

Papp Gábor
Szomorú hír érkezett

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Gyulai Várfürdő közleményben, illetve Facebook-oldalán is tájékoztatott arról, hogy szombaton elmarad az Országos Vízipisztoly Csata.

– ​Bár Gyulán szép, napos idő lesz, de az országos szervezők a helyszíneket érintő kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt meghozták ezt a nehéz döntést – tették hozzá, ugyanakkor kiemelték, a A Zumba Fesztivált mindenképpen megtartják, így a jó hangulat garantált.

 

 

