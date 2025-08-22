Időjárás
28 perce
Elmarad a hétvége egyik legjobban várt programja
Az ország legnagyobb részén kellemetlenre fordult időjárás miatt elmarad a hétvége egyik legjobban várt programja.
Szomorú hír érkezett
Fotó: Illusztráció: Shutterstock
A Gyulai Várfürdő közleményben, illetve Facebook-oldalán is tájékoztatott arról, hogy szombaton elmarad az Országos Vízipisztoly Csata.
– Bár Gyulán szép, napos idő lesz, de az országos szervezők a helyszíneket érintő kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt meghozták ezt a nehéz döntést – tették hozzá, ugyanakkor kiemelték, a A Zumba Fesztivált mindenképpen megtartják, így a jó hangulat garantált.
Ezt ne hagyja ki!Fesztivál
3 órája
Ismét tömegek adják vérüket a nemes ügyért Madzagfalván - galériával
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre