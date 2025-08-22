Elmarad a hétvége egyik legjobban várt programja

A Gyulai Várfürdő közleményben, illetve Facebook-oldalán is tájékoztatott arról, hogy szombaton elmarad az Országos Vízipisztoly Csata.

– ​Bár Gyulán szép, napos idő lesz, de az országos szervezők a helyszíneket érintő kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt meghozták ezt a nehéz döntést – tették hozzá, ugyanakkor kiemelték, a A Zumba Fesztivált mindenképpen megtartják, így a jó hangulat garantált.