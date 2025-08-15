augusztus 15., péntek

Választás

41 perce

Kiderült, kit indít a DK a 2-es választókerületben

Címkék#Békés megye#DK#Szarvas#Demokratikus Koalíció#térség#Gergely Róbert

Újabb országgyűlési képviselőjelöltek bemutatásával folytatódott a Demokratikus Koalíció tavaly november óta zajló jelöltbemutatási folyamata. Fény derült arra is, hogy ki lesz a DK országgyűlési képviselőjelöltje a Békés vármegyei 2. számú választókerületben.

Papp Gábor

A Békés vármegyei 2. számú választókerületben Békéstől Mezőberényen át Szarvasig Gergely Róbert, a civil vagyonvédelem területén dolgozó középvezető lesz a jelölt, aki kiválóan ismeri a térség közéletét és megoldandó feladatait.

 

 

